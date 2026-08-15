Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), 2027 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapacak kentin Karadeniz kıyısındaki Burgaz olduğunu duyurdu.

Türkiye sınırına yaklaşık 90 kilometre mesafede yer alan kentte düzenlenecek dev organizasyonun ilanıyla birlikte bölgedeki turizm sektöründe olağanüstü bir hareketlilik yaşandı.

Kararın açıklanmasının ardından Burgaz'daki konaklama tesislerinin yüzde 99’u saatler içinde dolarken, sahil ve merkezdeki dairelerin gecelik ücretleri 4 bin euroyu aştı.

Bulgaristan, Mayıs ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen organizasyonda şarkıcı Dara'nın "Bangaranga" adlı eseriyle kazandığı zafer sayesinde Eurovision tarihindeki ilk birinciliğini elde etmiş ve yarışmayı ülkesine taşıma hakkı kazanmıştı.

Başkent Sofya da dahil olmak üzere dört Bulgar kentinin yarıştığı rekabetçi adaylık sürecinin ardından ev sahibi olarak belirlenen Burgaz'da dev organizasyon, 2023 yılında hizmete giren ülkenin en yeni spor ve eğlence kompleksi Arena Burgas'ta gerçekleştirilecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, Karadeniz kıyısındaki Burgaz'ın canlı, misafirperver ve güçlü bir kültürel kimliğe sahip olduğunu belirterek kentin bu organizasyon için gerekli tüm altyapıyı sunduğunu vurguladı.

Mayıs 2027'de düzenlenecek olan yarışmanın yarı finalleri 11 Mayıs Salı ve 13 Mayıs Perşembe günlerinde, büyük final ise 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.