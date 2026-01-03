Türkiye’de gayrimenkul sektöründe güvenliği artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyuyor. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren satılık konut ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kullanımı zorunlu olacak. Düzenleme ile sahte ilanların engellenmesi ve ilan siteleri üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi planlanıyor.

YETKİSİZ VE GERÇEK DIŞI İLANLARA KISITLAMA

Yeni sistem, yayımlanan ilanların doğruluğunu ve taşınmazın aidiyetini e-Devlet verileri üzerinden kontrol edecek. İlan vermek isteyen mülk sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak firmaları, sistem üzerinden doğrulama yapmadan ilan yayımlayamayacak. Bu uygulama ile izin alınmamış taşınmazların ilana konulması ve fiyat manipülasyonlarının önlenmesi hedefleniyor.

EİDS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem, ilan siteleri ile tapu kayıtlarını entegre bir şekilde çalıştıracak. Uygulamanın işleyişine dair temel esaslar şunlardır:

-Mülkiyet Kontrolü: İlana konu olan taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri e-Devlet üzerinden teyit edilecek.

-Onay Mekanizması: Taşınmaz sahibi, ilan verilmesi için sisteme giriş yaparak onay verecek.

-Mağduriyetlerin Önlenmesi: İlanın gerçekliği sistem tarafından onaylandığı için tüketicilerin sahte ilanlar üzerinden kapora göndererek zarara uğraması engellenecek.

YENİ İLAN VERME KURALLARI NELER?

1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak kurallara göre ilan süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

-Bireysel İlanlar: Kişiler sadece kendilerine veya birinci derece akrabalarına (anne, baba, eş ve çocuk) ait taşınmazlar için ilan verebilecek.

-Emlak İşletmeleri: Gayrimenkul satış yetkisi verilen emlak işletmeleri, mülk sahibiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesinin ardından sistemden onay alarak ilanı yayına alabilecek.

Düzenleme, yalnızca güvenlik açısından değil, emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması açısından da kritik önem taşıyor. Satılık konut ilanlarında zorunlu hale gelecek olan bu yeni mekanizma ile ilan kirliliğinin azaltılması ve piyasa verilerinin daha sağlıklı izlenebilmesi bekleniyor.