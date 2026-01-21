Vatandaşın gündemi SÖZCÜ TV'de konuşuluyor. Türkiye'de ev almak neredeyse imkansız hale geldi.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, bir evli çiftin maaşlarını biriktirerek nasıl ev alamayacaklarını tek tek anlattı

"İMKANSIZIN İMKANSIZI OLUR MU?"

- Bir evli çift çalışarak maaşı ile ev alabilir mi bugün Türkiye'de? En son nesil biz X kuşağıyız. Maaşlarını biriktirerek ev alabilen son nesil.

- İmkansız daha imkansız hale getirilebilir mi? Size anlatacağım.

- Oldu ya paramız oldu. Kendi evine oturacak ne kadar masraf çıkıyor? İnanmayacaksınız.

- Evinizin değer 5 Milyon lira olsun. Tapu harcı yüzde 2 + yüzde 2 200 Bin lira. taraflardan alınıyor.

- Bitmedi, emlakçı da devrede olduğunda hem alıcı hem satıcı yüzde 2 + yüzde 2 bir de KDV 240 Bin lira daha.

- Döner Sermaye DASK parası da 20 Bin lira.

- Toplamda harcayacağını para evin değeri haricinde 460 Bin lira

SORULARIMIZI SORALIM

- Müteahhitten ev aldığınızda ödeyeceğiniz KDV'yi unuttunuz mu?

- Kredi kullananlar için dosya parasını hatırladınız mı?

- İlk evini alana hiç mi destek olunmayacak?

- Evlenen ve evini alan çiftlere hiç mi el uzatılmayacak?

- 5 Milyonluk ev alacağım neredeyse 500 Bin lira masraf çıkartacaklar. Böyle olmaz. İktidar sadece zenginleri koruyor. Garibanların yanında kimse yok. Kimsesizlerin kimi olacaklardı kime ne oldu biliyorsunuz