Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ağustosta ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık verisi olarak dikkati çekerken ağustostaki yükselişle birlikte geçen yıl temmuzda başlayan artış grafiği 14'üncü ayda da devam etti.

Ağustosta ipotekli satışlar yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8'e yükseldi.

Ocak-ağustos dönemi ele alındığında konut satışları yıllık bazda yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. 8 aylık satış adedinin 1 milyona yaklaştığı görülürken, bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 84,6 artarak 141 bin 227 oldu.

Sektör temsilcileri, ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin konut satışlarını değerlendirdi.

İPOTEKLİ VE BİRİNCİ EL SATIŞLARI ARTTI

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut satışlarının içerisinde ipotekli ve birinci el satışların aldığı payın artmasına dikkati çekerek, "Ağustosta birinci el konutun payı yüzde 30,6, ipotekli satışların payı yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Birinci el satışların yeniden yüzde 40'lar, kredili satışların ise yüzde 30'lar seviyesine çıkabilmesi adına bu artışlar sektörümüz açısından oldukça önemlidir." dedi.

Faizlerde başlayan indirim trendinin hızla ideal seviyelere gelmesinin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kısıtlarını kaldırmasının satışlara olumlu katkı sunacağını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin yenilenmesi gereken eski bir yapı stoku var ve bu da dönüşümün hızlanması için önemli bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Yılmaz, yabancılara satışlarda yaşanan düşüşü sektör olarak yeniden artışa çevirmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Dünyada yabancıya konut satışı pazarı 400 milyar dolar büyüklüğünde ve önümüzdeki 5 yılda 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülke olarak bu büyüyen pazardan daha güçlü pay alabilmek için sektör olarak yurt dışı tanıtımlara ve yatırımcıya yönelik teşviklere daha fazla ağırlık vermemiz büyük önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

FAİZLERİN DÜŞMESİYLE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER ARTIYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarının artmasının en önemli sebeplerinden birisinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik güçlü beklenti olduğunu belirterek, bu beklentinin konut fiyatlarında bir artış oluşturabileceği düşüncesiyle yatırımcıların alım yaptığını söyledi.

Altın yatırımcılarının da kar satışları yaparak konuta yöneldiğini ifade eden Akdoğan, "Yeni kiracıların yüksek kira tutarlarına karşın konut kredilerinin faizinin düşmesiyle ihtiyacı olanlar ev alma noktasında adım atıp yüksek kira ödemek yerine taksitlerle o evin sahibi olmak istiyor. Bu durum zaten ipotekli satış adetlerine de yansıyor." dedi.

KONUT TALEP GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, Türkiye'de enflasyonun, döviz kurunun ve faiz oranlarının konut sektörünü doğrudan etkilediğini kaydederek, "Yüksek satış rakamlarına rağmen ipotekli satış payının sınırlı olması, faizlerin halen alıcı için caydırıcı seviyede olduğunu düşündürüyor. Buna rağmen artışın devam etmesi, konutun enflasyona karşı bir değer koruma aracı olarak görüldüğünün kanıtı." diye konuştu.

Konut satışlarının yüksek seyretmesinin inşaat ve gayrimenkul sektörünün canlı kaldığını gösterdiğini ifade eden Ekiz, özellikle sıfır konut satışlarının üçte birlik payının yeni projelere talep olduğunu ve sektörün üretim kapasitesini sürdürdüğünü yansıttığını vurguladı.

Ekiz, ipotekli satışlardaki artışın doğru finansman modelleriyle satışların daha da yukarı çıkabileceğine işaret ettiğini dile getirerek, "Konut piyasası, tüm ekonomik baskılara rağmen canlılığını koruyor. Yüksek enflasyon ortamında konut, hem bireysel hem de yatırım amaçlı talep görmeye devam ediyor. İpotekli satışlardaki ivme, finansman koşulları iyileşirse satışların çok daha güçlü artabileceğinin sinyalini veriyor. İlk el satışların yüksek payı ise inşaat sektörüne olan güvenin sürdüğünü gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUT SATIŞLARINA DA YANSIYOR

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, ocak-ağustos döneminin en yüksek ikinci konut satış verisinin görüldüğünü belirterek, bu yıl rekor beklediklerini söyledi.

İpotekli satışlardaki artışı yüksek kira fiyatlarına bağlayan Şişik, "Aynı zamanda mevduatlardan elde edilen kazancın peşin ödemelerde indirim yapıldığı noktada konut alımına yöneldiğini söyleyebiliriz. Vurgulanması gereken bir nokta da kentsel dönüşümün etkisi. Artan kentsel dönüşüm çalışmalarının satışlara yansıdığını söyleyebiliriz. Mevcut durumda da konut stokunun eski yapılarda yoğunlaştığını görüyoruz." dedi.

"SATIŞLARDAKİ ARTIŞ 14 AYDIR DEVAM EDİYOR"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, satışlardaki artışın 14 aydır devam ettiğini belirterek, Türkiye'de konuta ihtiyacı olan ciddi bir kesim bulunduğunu vurguladı.

Bu ihtiyaca yönelik konut üretiminin hem kamu hem de özel sektör tarafından karşılanmasının önemine işaret eden Özgün, son aylarda sektöre yönelik düzenlemelerin ve sosyal konut üretimindeki artışın önemli olduğunu söyledi.

Özgün, konut talebine yönelik kendilerinin de kısa süre içerisinde sosyal konut mantığıyla önemli bir proje hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

GAYRİMENKUL GÜVENLİ LİMAN OALRAK GÖRÜLÜYOR

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün de konut satış rakamlarının artmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul sektörüne olan güvenin devam ettiği görülüyor. Önümüzdeki dönemlerde faiz oranlarındaki düşüş devam ederse, konut satışlarında ciddi bir yükseliş bekleyebiliriz. Ancak burada önemli olan konu; yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağıdır. Yatırım amaçlı satışların yanı sıra ev sahibi olma hedefi olan ve ilk kez konut edinecek kesimlerin de harekete geçmesini sağlayacak çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü konut alım kararı aşamasında kredi faiz oranları direkt etkili oluyor. Dolayısıyla bundan sonra konut kredisi piyasasında yapılacak atılımlar satışların seyrini belirleyecektir."