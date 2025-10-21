Tekirdağ Hayrabolu Mezarlığı’ndaki bazı kabirlerde mermerlerin yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.
Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucu mermerleri çaldığı öne sürülen M.B.’yi tespit ederek evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin evinin bahçesinde yapılan incelemede, kabirlerden söküldüğü belirlenen 81 parça mermer bulundu.
Ele geçirilen mermerler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan M.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.