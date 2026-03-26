Ev hanımlarının emeklilik süreci sık sık gündeme gelen konu başlıkları arasında yer alıyor.

Özellikle “nasıl emekli olunur?” sorusu milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, SGK uzmanı İsa Karakaş katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ev hanımlarının emekliliğine ilişkin toplumda uzun süredir dolaşan iddialar olduğunu belirten Karakaş, bu konuda yanlış bilinen bilgilerin yaygınlaştığını ifade etti.

“BU İDDİA YILLARDAN BERİ VAR”

“Ev hanımlarıyla ilgili sokakta bile sıkça sorular geliyor. Yıllardır ‘25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak’ şeklinde bir iddia dolaşıyor ve birçok kişi buna inanıyor. Ancak bu doğru değil, biz bunu defalarca açıkladık. Böyle bir düzenleme yok. Şu an için ev hanımlarının yapabileceği tek şey isteğe bağlı sigortalılık gibi mevcut sistemlerden yararlanmaktır” şeklinde açıklamada bulunana Karakaş iddialara son noktayı koydu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VE EMEKLİLİK FORMÜLÜ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ev hanımlarının emekliliğine ilişkin merak edilen konulara açıklık getirerek mevcut sistemde uygulanabilecek yöntemleri ve dikkat çeken formülleri değerlendirdi. Karakaş, özellikle isteğe bağlı sigortalılık ve belirli şartlarda erken emeklilik ihtimallerine dikkat çekti.

Ev hanımlarına yönelik en dikkat çeken açıklamasında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“Dolayısıyla 9 milyondan fazla ev kadını bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olan ya da engelli bireyler için emeklilikte en basit formül bu.

9.000 gün prim şartı da yok, yaş bekleme zorunluluğu da yok. 1.800 gün prim doldurulup sigortalılık başlangıcı 10 yıl geriye gidiyorsa SGK’ya başvuruluyor.

%40 ve üzeri engel raporu verilmesi durumunda ise diğer emekliler gibi hemen emekli olunabiliyor. Yaş şartı aranmadan uygulanabilen bu yöntemi birçok ev hanımı bilmiyor” şeklinde konuya dair detayları paylaştı.