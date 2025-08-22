CHP lideri Özgür Özel, 18’inci kez Silivri’de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından bir iddiayı da dile getirdi ve özetle şunları söyledi: “Bugün yapılan cezalandırma değil, ön infaz. Mussolini’nin yaptığı gibi... Ak Toroslar çetesi için zor günler başladı, hadi iddianameyi yazın da görelim. Bir ay içinde insan içine çıkamayacaksınız diyorlardı, hâlâ buradayız, mitingler yapıyoruz, onbinler yüzbinler geliyor. İftiranameler ayaklarına dolandı.

‘BU İŞ SİZİ ZORLAR’

Özel, şöyle devam etti: “Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet’i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet’i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet’e tutuklama, bir Mücahit’e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul’da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK’ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?”

'HAD BİLDİRİYOR'

Suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz’ı hatırlatan Özel, “AK Toroslar çetesi dağıtılmadıkça kendi gücünü takdim etmek için ‘iddianameyi yaz diyen’ Devlet Bahçeli’ye had bildiriyor. ‘İddianameyi yaz diyen’ yakın arkadaşı Selahattin beyi alıyor içeriye koyuyor. Sabah gazetesine bu manşetleri kim attırıyor?” diye sordu. “AK Toroslar çetesine meydan okuyorum” diyen Özel, “Bu zulmün sonu gelecek. İtirafçıların yandaş avukat baskısıyla yaptığı bütün ilişki ağları teker teker deşifre olurken yaz bakalım iddianameyi önünden arkasından ne çıkacak” ifadelerini kullandı.

‘AHLAKSIZ İFTİRALAR SONUCU TUTUKLANDIM'

Tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. İnan Güney’in mesajı şöyle: “Beyoğlu beni tanır. Ahlaksız, pervasız iftiralar sonucu tutuklandım. Bu zamana kadar onurumla, namusumla yaşadım. Eğilmedim, bükülmedim. Ailemin sofrasına bir lokma haram katmadım. Ailemin, dostlarımın döktüğü gözyaşına sebep olan iftiracılar ile hukuk önünde sonuna kadar hesaplaşacağım. Ben ülkem için gerekli bedeli başımı bir santim eğmeden ödeyecek, alnım ak şekilde çıkacağım. O zamana dek, Beyoğlu size emanet.”