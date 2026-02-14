Milliyetçi Hareket Partisi, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmasını öngören bir kanun teklifini Meclis’e sundu.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verilen teklifte, geliri olmayan ev kadınlarının sigorta kapsamına alınması ve primlerinin devlet tarafından ödenmesi isteniyor.

ANNELİK DESTEĞİ ÖNERİSİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre teklifte, ailenin güçlendirilmesi için kadınların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Çocuk yardımlarının artırılması ve “annelik desteği” adı altında yeni bir düzenleme yapılması da maddeler arasında yer aldı.

ÇOCUK BAŞINA AYLIK DESTEK

Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılması talep edildi.

BAKIMEVİ DESTEĞİ

Teklife göre 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde kreş açılması zorunlu olacak. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları kreşten ücretsiz yararlanacak.

Çocuk başına düşen bakım giderinin yarısı devlet tarafından karşılanacak.

Kreşi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenin ebeveynlere bakım desteği sağlaması öngörülüyor.