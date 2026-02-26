Konut ve işyerlerinden kira geliri elde edenlerin yanı sıra kiracıları da ilgilendiren kira geliri vergisi için ödeme süreci başlıyor. "Kiracılar yasa dışı ödeme yöntemlerini kullanmaları halinde cezaya tabi tutulacak. Kira bedellerinin düşük gösterilmesi halinde de yaptırımlar uygulanacak."

Milyonlarca konut, işyeri ve arazi sahibini ilgilendiren kira geliri vergisinin beyanname süreci Mart ayında başlıyor. Konut, işyeri veya arazisini kiraya veren kişiler, 2025 yılına ait gelirlerini beyan ederek vergilerini tahakkuk ettirecek.

KİMLER KİRA GELİRİNİ BEYAN EDECEK?

-Konut kira geliri 2025 yılı için 47 bin liralık istisna tutarını aşanlar

-Tevkifata tabi işyeri kira gelirlerinin brüt tutarı 330 bin lirayı aşanlar

-Kesinti ve istisnaya konu olmayan kira geliri toplamı 18 bin lirayı aşanlar

-Tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya konu olmayan kira geliri elde edenler

Bu kişiler, Mart ayında Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden beyanname verecek.

KİRA GELİRİNDE İSTİSNA VE SINIRLAR

Sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için "47 bin liralık istisna uygulanacak." İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesi durumunda, beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülecek.

Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler için istisna, toplam gelir üzerinden bir defa uygulanacak.

İSTİSNADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

-Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan edenler

-Gelirleri toplamı 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar

-Süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler Bu kişiler istisnadan yararlanamayacak.

BEYAN YÖNTEMLERİ VE GİDERLER

Beyan, gerçek gider yöntemi veya götürü gider yöntemi ile yapılacak.

Gerçek gider yönteminde, gayrisafi hasılattan Gelir Kanunu'nun 74. maddesindeki giderler indirilecek.

Götürü gider yönteminde, istisna tutarını düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i gider olarak düşülebilecek. Bu yöntemi seçenler iki yıl geçmedikçe yöntemi değiştiremeyecek.

HANGİ GİDERLER VERGİDEN DÜŞÜLECEK?

-Aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri

-Kiraya verilen malın idaresi ve sigorta giderleri

-Vergi, resim, harç ve belediye harcamaları

-Kiralanan mal için yapılan onarım ve kira ödemeleri

Götürü gider yöntemini seçenler, iki yıl boyunca bu yöntemi değiştiremeyecek.

KİRACILARI DA İLGİLENDİRİYOR

Konut ve işyeri kiralarında, "konutunu ve işyerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle kanıtlamaları zorunlu hale getirildi."

-Banka, EFT, havale, çek veya kredi kartıyla yapılan ödemeler belgelenmiş sayılacak.

-Mahkeme ve icra yoluyla yapılan tahsilatlar belgeye tabi değil.

-Hisseli gayrimenkullerde, kira bedelinin tamamı bir kiraya verene yatırıldığında kanıt yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

CEZALAR BELLİ OLDU

Kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar:

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı: 35.000 TL’den az olmamak üzere %10 özel usulsüzlük cezası

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler, basit usulde kazanç: 17.000 TL’den az olmamak üzere %10 ceza

-Diğer kişiler: 8.700 TL’den az olmamak üzere %10 ceza

-Ödemeyi beş iş günü içinde idareye bildirenler için ceza uygulanmayacak.

KİRA BEDELİ DÜŞÜK GÖSTERİLİRSE NE OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre, kira bedelinin düşük gösterilmesi veya bedelsiz verilmesi durumunda, "emsal kira bedeli" esas alınacak.

Emsal kira bedeli, yetkili makamlarca belirlenen bedel olacak.

Maliyet bedeli üzerinden veya Vergi Usul Kanunu’na göre değerleme yapılacak.

Uygulama dışı: Aile bireylerinin ücretsiz ikameti, kamu kurumlarına yapılan kiralamalar gibi durumlar.

BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

-Beyan: 1 – 31 Mart 2026, https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan

-Birinci taksit: 31 Mart 2026

-İkinci taksit: 31 Temmuz 2026

Mükellefler, Mart ayında beyanlarını vererek tahakkuk eden vergilerini bu tarihlerde ödeyecek.