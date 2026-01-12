Son dönemde hızla artan konut aidatları kamuoyunun gündeminde yer alırken, fahiş artışların önüne geçmeyi amaçlayan yeni bir düzenleme Meclis’e taşındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif, aidat zamlarına yeniden değerleme oranı kadar sınır getirilmesini öngörüyor.

AİDAT ZAMLARINA YASAL SINIR

TBMM’ye sunulan düzenleme ile site ve apartman aidatlarına yapılacak yıllık zam oranı, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Bu sınırın üzerinde bir artış yapılabilmesi için ise site yönetimlerinin üç ay içinde kat malikleri kurulunu toplaması ve çoğunluğun onayını alması gerekecek.

DÜZENLEME ÖNCESİ ZAM İDDİALARI

Teklifin gündeme gelmesinin ardından bazı site yönetimlerinin hızla toplantı yaptığı öne sürüldü. NTV’de yer alan habere göre, yasa henüz yürürlüğe girmeden bazı sitelerde aidat bedellerine yüzde 35 ila 55 arasında zam yapıldığı iddia edildi.

2026 İÇİN ZAM TAVANI AÇIKLANDI

Aidat artışlarında esas alınacak yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte bu oran, aidat zamlarında üst sınır olacak.