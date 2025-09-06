Türkiye’de yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri yalnızca kiraları değil, site aidatlarını da uçurdu. Özellikle İstanbul ve Muğla’da 10 bin lirayı aşan aidatlar, birçok aileyi taşınmaya mecbur bırakırken, Türkiye genelinde yüz binlerce hane bütçesini koruyabilmek için daha uygun konut arayışına girdi.

AİDATLAR KİRALARLA YARIŞIYOR

Son üç yılda yüzde 367 oranında artış gösteren site aidatları, artık hane halkının en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi. 2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla aile, yüksek aidat bedelleri yüzünden ev değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye genelinde ise bu rakam 186 bin haneyi buldu.

İSTANBUL'DA 10 BİN LİRAYI GEÇTİ

Apsiyon’un “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi” raporuna göre, İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi merkezi ilçelerinde aidatlar 10 bin TL’nin üzerine çıktı. Bu durum, orta gelirli ailelerin bütçesinde ciddi bir baskı oluştururken, şehirden taşınma eğilimini de hızlandırdı.

MUĞLA REKOR KIRDI

2025’te aidatların en yüksek olduğu il Muğla oldu. Ortalama aidatlar yüzde 134’lük artışla 8 bin 710 liraya ulaştı. Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgelerdeki artış ise son üç yılda yüzde 455’e çıkarak rekor kırdı. İstanbul’da ortalama aidat 6 bin 629 lira olurken, Ankara’da bu rakam 5 bin 49 liraya yükseldi. Uşak, Hatay ve Ordu ise 1.300 liranın altındaki ortalamalarıyla aidatların en düşük olduğu iller arasında yer aldı.

ENFLASYON VE DÖVİZ ETKİSİ

Aidatların artışında en büyük pay işçilik, bakım-onarım, enerji ve peyzaj giderlerinden kaynaklandı. Asgari ücret ve enflasyondaki yükseliş temizlik ve bakım maliyetlerini artırırken, dövizdeki hareketlilik de yedek parça ve onarım giderlerini yukarı çekti.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde site yönetimlerinde şeffaflık ve mali disiplinin büyük önem taşıyacağına dikkat çekiyor.