Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir vatandaşın bir ilan sitesinde paylaştığı kriterler şaşkınlık yarattı. Kiracı adaylarında aradığı özellikleri en ince ayrıntısına kadar listeleyen ev sahibi, 3 sayfalık şartlarını paylaştı.
ÇOCUK SAYISINDAN BULAŞIK DÜZENİNE KADAR KRİTER
İlanda yer alan ve dikkat çeken bazı şartlar şunlar oldu:
-
Sadece resmi nikahlı ailelere kiralanacaktır.
-
En az bir aile bireyinin memur olması zorunludur.
-
En fazla 1 çocuklu aileler kabul edilecektir.
-
Ev içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
-
Mutfak tezgahı üzerine kirli bulaşık bırakılmayacak ve tezgah ıslak tutulmayacaktır.
50 GÜNDE BİR "EV DENETİMİ" ŞARTI
Ev sahibinin "Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir" maddesi yorum yağmuruna tutulurken, en çok tepki çeken kural ise denetim maddesi oldu. Ev sahibi, her 50 günde bir kiracının müsait olduğu bir zaman diliminde daireyi 15 dakika boyunca kontrol edeceğini şartlar arasına ekledi.