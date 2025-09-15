Ev sahibi–kiracı anlaşmazlıklarına her geçen gün yenisi ekleniyor. İstanbul’da bir dairenin satışı sonrası yeni ev sahibi ile kiracı arasında tuhaf bir problem yaşandı.

Kiracının kirasını ödemek için IBAN talebine yanıt vermeyen yeni ev sahibi, daha sonra “kiramı alamıyorum” diyerek kiracıyı tahliye etmek istedi.

MAHKEME S Ü RECE EL KOYDU

Yaşanan olay yargıya taşındı. Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için IBAN paylaşmaması “oyun” olarak değerlendirildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, kira bedelinin ödenebilmesi için ev sahibinin IBAN bilgisini paylaşması gerektiğine hükmetti.

“IBAN’ INI V ER ” K ARARI Ç IKTI

Kanal D Haber’in aktardığına göre, mahkeme kararında açık bir şekilde “Ev sahibi IBAN bilgisini kiracısına vermek zorunda” denildi. Böylece yeni ev sahibinin IBAN paylaşmayarak kiracıyı tahliye etme girişimi yargıdan döndü.

EMSAL N İ TEL İĞİ NDE KARAR

Uzmanlar, bu kararın benzer davalar için emsal olabileceğini belirtiyor. Ev sahiplerinin kiracıyı mağdur edecek şekilde IBAN bilgisi paylaşmaktan kaçınmasının önüne geçileceği ifade ediliyor.