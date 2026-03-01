Bir ev sahibindin kiracısına gönderdiği mesaj sosyal medya şaşırttı. "Bu ay kirayı göndermene gerek yok." dedi. O mesajın nedeni de yürekleri ısıttı. İşte ayrıntılar...

EV SAHİBİNDEN KİRACISINA "BU AY KİRAYI GÖNDERMENE GEREK YOK" MESAJI

Show Haber'de yer alan habere göre; son yıllarda ev sahibi ve kiracılar sıklıkla karşı karşıya geliyor. Ancak bu kez durum farklı oldu. Bir ev sahibinin kiracısına attığı mesaj adeta yüreklere dokundu. İnsanlık ölmemiş dedirten o mesajda ev sahibi kiracısına, "Bu ay Ramazan ayı önümüz de bayram, kirayı ödemene gerek yok. Gönlün rahat olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Mikrofon uzatılan vatandaşlardan "Herkesin yapamayacağı bir davranış. Kutluyorum o insanı", "Birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Çok iyi bir söz söylemiş bence" yorumları yapıldı.

Ev sahibi kiracısından kira bedelini çocuğuna ve mutfak masraflarına ayırmasını istedi. Bu olayla ilgili konuşan vatandaşlar "Ramazan olması dolayısıyla yaptıysa da daha güzel", "Bu hareketin her zaman atması lazım" yorumlarında bulundu.

"VAR MI BÖYLELERİ? KALDI MI?"

Ev sahibinin gönderdiği o mesaja kimi böyle insanlar da varmış dedi, Kimi inanmakta güçlük çekti, Kimi de kendi ev sahibine sitem etti. Bir kişi "Var mı böyleleri? Kaldı mı?" derken bir başkası da "Güzel demiş. Yani zekat ayı şimdi yardımlaşma ayı ya. Çok güzel düşünmüş. Aferin o ev sahibine" dedi. Bir başkasında ise "Ben de kiracıyım. Böyle bir ev sahibi bana bunu da yaparsa çok büyük kıyağı geçmiş olur. Allah razı olsun derim.

Başka bir şey demem yani" ifadelerine yer verdi.

Ev sahibinden gelen o mesaj sadece kiracıyı değil pek çok kişiyi gülümsetti. Bir vatandaş da "Mal sahibini, daire sahibini bütün kalbimle tebrik ediyorum" dedi.