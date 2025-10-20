Konut fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, kiracı olmayı her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor. Özellikle büyükşehirlerde bir eve 'kiracı' olarak taşınmak, adeta mali bir sınava dönüşüyor.

Kiracılar yalnızca aylık kira bedelini değil, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderlerini de üstlenmek zorunda kalıyor. Bugün iki depozito, bir kira bedeli ve emlakçı komisyonu derken yeni bir kiralık eve çıkmanın ortalama maliyeti 200 bin lirayı buluyor.

ARZ AZ, TALEP FAZLA!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, kira piyasasındaki bu dengesizliği şu sözlerle özetliyor:

“Son iki yılda kiralık daire bulmak büyük sıkıntı hâline geldi. Talep çok, arz az olunca ev sahipleri kendi lehine şartlar koyuyor. Bazıları üç depozito istiyor, bazıları da altı aylık peşin ödeme talep ediyor. Emlakçılar olarak biz bile artık ara bulucu gibi çalışıyoruz. Çünkü taraflar arasında güven sorunu var” şeklinde açıklamada bulundu.

Bu tablo, hem kiracıyı hem emlakçıyı zor durumda bırakıyor. Kiralık ev sayısının azalması, ev sahiplerine büyük bir pazarlık gücü kazandırmış durumda.

SİCİL KAYDI, KEFİL, ALTIN DEPOZİTO...

Yüksek kira taleplerinin yanına bir de ev sahipleri sıra dışı güvence yöntemleri ekliyor.

GRAM ALTINDA DEPOZİTO TALEP EDİYORLAR!

Kimisi kirayı döviz üzerinden istiyor, kimisi gram altınla depozito talep ediyor. Hatta son dönemde adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeler olmadan kiralama yapmayan ev sahiplerinin sayısı da artıyor.

Beşiktaş’ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, bu tutumunun gerekçesini şöyle anlatıyor:

“Ben kötü niyetli kiracıyla uğraşmak istemiyorum. Geçmişte ödemesini aksatan, evi harap eden kiracılar yüzünden mağdur oldum. Şimdi daha dikkatli davranıyorum” diyor.

KİRACALAR 'KİRA KREDİSİ'ÇARE OLUYOR!

Yüksek taşınma maliyetleri, kiracıları bankalara yöneltiyor. Birçok banka, “kira kredisi” veya “taşınma kredisi” adı altında yeni finansman paketleri sunmaya başladı.

20 bin ile 200 bin lira arasında değişen bu krediler kısa vadede nefes aldırsa da, uzun vadede hane bütçesini daha da zorluyor.

Yeni bir ev arayışında olan Serkan Yıldız, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getiriyor:

“Beğendiğimiz bir evi kiralamak için önce üç farklı belge istediler; kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi. Ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödememiz gerekti. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutuyor. Mecburen bankadan kredi çektim” dedi.