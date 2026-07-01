Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, hem mevcut ev sahiplerini hem de yeni konut projesi yaptıracak vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli teknik ve yapısal değişiklikler içeriyor.

MÜSTAKİL EVLERDE ASANSÖR YAPIMI NASIL OLACAK?

Yeni yönetmeliğin getirdiği en önemli değişikliklerden biri müstakil konutları kapsıyor.

Düzenlemeye göre:

Bodrum kat hariç 3 katı geçmeyen, tek bağımsız bölümlü müstakil evlerde bina içine asansör veya erişilebilirlik standartlarına uygun kaldırma platformu yapılabilecek.

Bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için gerekli teknik şartların sağlanması ve ilgili idareden izin alınması gerekecek.

Düzenleme ile özellikle yaşlı ve engelli bireylerin müstakil konutlardaki erişim imkanlarının artırılması hedefleniyor.

BİNALARDA ASANSÖR ZORUNLULUĞU ŞARTLARI NELER?

Yönetmelik kapsamında çok katlı binalardaki asansör zorunluluğu sınırları da yeniden çizildi. Tek bağımsız bölümlü konutlar dışındaki yapılarda kurallar şu şekilde belirlendi:

-3 katlı binalarda (bodrum kat dahil) asansör yeri ayrılması zorunlu tutuldu.

-4 ve üzeri katlı binalarda ise asansör yapılması zorunlu hale getirildi.

Asansör zorunluluğu bulunan yapılarda, asansörlerin bağımsız bölüm veya ortak alan bulunan tüm katlara hizmet vermesi şartı koşuldu.

BAHÇE DÜZENLEMELERİ VE SÜS HAVUZLARI İÇİN YENİ KURALLAR

Yeni yönetmelikte ilk kez resmi bir "süs havuzu" tanımına yer verildi. Mimari projeye uygun olarak tasarlanan ve yüzme amacı taşımayan süs havuzlarının belirli şartlar dahilinde yapılmasına izin verildi.

Bununla birlikte, peyzaj düzenlemeleri kapsamında yapılacak olan ve yapının ana taşıyıcı sistemiyle bütünleşik olmayan şu alanlar, belirlenen sınırlar içinde emsal hesabının dışında tutulacak:

Pergolalar,

Süs havuzları,

Belirli bahçe düzenlemeleri.

EMSAL HESABINDA HANGİ ALANLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI?

Projelendirme süreçlerinde esneklik sağlamak amacıyla emsal hesabı kriterleri de güncellendi. Yeni düzenleme kapsamında, belirlenen teknik şartları sağlamaları halinde şu alanlar emsal hesabına dahil edilmeyecek:

Giriş saçakları,

Bahçe ve istinat duvarları,

Asma kat boşlukları,

Tanımlanan bazı kapalı alanlar.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik, yeni yapılacak inşaat projelerinin yanı sıra, teknik şartları karşılayan mevcut binalardaki tadilat ve dönüşüm süreçlerini de doğrudan etkileyecek.