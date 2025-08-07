2025 yılında belirlenen yeni rayiç bedeller, il, ilçe ve mahalle bazında farklılık gösteriyor. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde oran yüzde 500’e kadar yükselirken, Küçükçekmece gibi bazı ilçelerde yüzde 1000’i bulan artışlar tespit edildi. Küçük yerleşim yerlerinde de benzer şekilde yüksek oranlar belirlendi.

Askıya çıkan bu yeni rayiç bedeller, mülklerin vergi değerini doğrudan etkiliyor. Bu artışlar yalnızca emlak vergisini değil; alım-satım işlemleri, miras devri ve tapu harçları gibi masrafları da doğrudan yükseltecek.

VERGİ YÜKÜ 2026’DA GÖRÜLECEK

Yapılan değişikliklerin etkisi, 2026 yılı emlak vergisi döneminde net olarak hissedilecek. Örneğin, hâlihazırda 5.000 TL vergi ödeyen bir mülk sahibinin rayiç bedeli yüzde 500 arttığında, yeni vergi yükü 30.000 TL’ye kadar çıkabilecek. Bu da özellikle sabit gelirli vatandaşlar için önemli bir bütçe yükü anlamına geliyor.

YASAL İTİRAZ HAKKI VAR: SÜRE 8 EYLÜL'E KADAR

Yeni değerler karşısında vatandaşlara itiraz hakkı da tanınıyor. Muhtarlıklarda askıya çıkarılan rayiç bedel listeleri için, adli tatil nedeniyle itiraz süresi 8 Eylül 2025’e kadar uzatıldı. İtirazlar, ilgili Vergi Mahkemelerine dilekçe ile yapılabiliyor. Bu tarihe kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı takdirde, açıklanan bedeller kesinleşmiş sayılacak.

Uzmanlar, mülk sahiplerinin yaşanabilecek hak kayıplarını önlemek için listeleri dikkatle incelemeleri ve gerekiyorsa zaman kaybetmeden yasal süreci başlatmaları gerektiğini belirtiyor.

MÜLK ALIM-SATIMI DA ZORLAŞABİLİR

Rayiç bedellerin artması, sadece vergi yükünü değil, gayrimenkul piyasasını da doğrudan etkileyebilir. Uzmanlara göre, yükselen değerler nedeniyle alım-satım işlemleri zorlaşabilir, piyasada durgunluk yaşanabilir. Ayrıca yatırım yapmak isteyenler açısından maliyetlerin ciddi oranda artması da yeni projelere yönelimi yavaşlatabilir.