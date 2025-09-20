Enerji danışmanı Ben Gallizzi, yaptığı açıklamada, evde küf oluşumunu önlemek için önerilen sıcaklık aralığını paylaştı.

Gallizzi, Enerji Tasarrufu Vakfı’nın sağlıklı bireyler için 18–21 °C arasında bir iç ortam sıcaklığını tavsiye ettiğini belirtiyor. Ayrıca, yoğuşmanın (kondens) önüne geçmek için ev sıcaklığının 15 °C’nin altına düşmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yoğuşma, sıcak havanın soğuk yüzeylerle temas etmesi sonucu nem oluşmasına ve küfün çoğalmasına zemin hazırlıyor.

FATURALARA DİKKAT

Evinizi bu seviyede ısıtmak, kış aylarında enerji tüketimini de artırabileceği için faturalarınızı doğrudan etkileyebilir. İngiltere’de Ofgem tarafından açıklanan yeni fiyat sınırına göre:

1 Ekim itibarıyla otomatik ödeme yapan tipik bir çift yakıtlı hane için yıllık ortalama enerji faturası 1.720 £’dan 1.755 £’a çıkacak.

Elektrik birim fiyatı kWh başına 25,73 peniden 26,35 peniye, sabit günlük ücret ise 51,37 peniden 53,68 peniye yükseldi.

Doğalgazın birim fiyatı kWh başına 6,33 peniden 6,29 peniye hafifçe düşerken, sabit ücret 29,82 peniden 34,03 peniye çıktı.

Bu sınırlamalar, enerji şirketlerinin birim fiyat ve sabit günlük ücretler için alabileceği en yüksek tutarı belirliyor; ancak faturanızı yine de kullandığınız gaz ve elektrik miktarı belirliyor.

HEM EKONOMİK HEM SAĞLIKLI

Termostatınızı sabit tutun: Ani sıcaklık değişimleri yoğuşmayı tetikler.

Düzenli havalandırma yapın: Pencereleri kısa süreli açarak nemin dışarı çıkmasını sağlayın.

Isı kaybını azaltın: Kapı ve pencere izolasyonlarını kontrol ederek daha az enerjiyle ideal sıcaklığa ulaşın.