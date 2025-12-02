Dijital dünyanın hızına yetişmekte zorlanan milyonlarca kişi gibi o da akıllı telefon bağımlılığından sıkıldı. ABD’li içerik üreticisi Catherine “Cat” Goetze, yıllardır masasının üzerindeki eski tip çevirmeli telefonu, “akıllı telefon trafiğinden kaçış noktası” olarak kullanıyordu. Ancak bu küçük kişisel çözüm, internette paylaştığı bir videonun aniden viral olmasıyla birlikte bir girişime, ardından yüz binlerce dolarlık bir iş modeline dönüştü.

BÜYÜK BİR SİPARİŞ DALGASI ALDI

Goetze, retro görünümlü ev telefonunu tamamen söküp içine Bluetooth modülü yerleştirdi. Bu sayede cihaz, iPhone veya Android ile eşleşiyor; aramalar, bildirimler ve hatta dijital asistan komutları bile eski bir sabit telefondan yönetilebiliyordu. Sosyal medyada paylaştığı video birkaç gün içinde milyonlara ulaşınca, yüzlerce kullanıcı “Biz de istiyoruz, satıyor musun?” diye sormaya başladı.

Bu yoğun talep üzerine Goetze, Physical Phones adını verdiği bir marka kurdu. Retro telefonları yeniden tasarlayıp Bluetooth destekli ürünlere dönüştüren girişim, daha açıklanır açıklanmaz büyük bir sipariş dalgası aldı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre marka, ilk 72 saatte 118 bin dolar, birkaç ay içinde ise 280 bin doları aşan satış hacmine ulaştı. Goetze’nin sıradan bir ev telefonu fikri böylece uluslararası teknoloji gündemine taşındı.

"HEM BAĞLISIN HEM ÖZGÜRSÜN"

Goetze, konseptin neden bu kadar tuttuğunu açıklarken, “Çoğumuz telefon elimizden düşmesin istiyoruz ama aynı anda ondan uzak kalmak da istiyoruz. Bu telefon, o ince çizgiyi yakalıyor: Hem bağlısın hem özgürsün” ifadelerine yer verdi.