Piyasada yaşanan bu devasa hareketlilik, devletin kasasına giren tapu harç gelirlerinde de patlama yarattı. Yıl boyunca süren satış ivmesi, toplam harç gelirini 168 milyar liranın üzerine taşıyarak bütçeye dev bir katkı sağladı.

SATIŞLARDA ARALIK AYI REKORU

Gayrimenkul sektörü 2025 yılına hızlı bir giriş yaparken, satışlar yılın büyük bölümünde artış eğilimini sürdürdü. Mart, ekim ve kasım aylarında kısmi düşüşler yaşansa da özellikle yılın son ayı olan aralıkta benzeri görülmemiş bir talep patlaması yaşandı.

Aralık ayında tek bir ayda 458 bin 757 taşınmazın el değiştirmesiyle aylık bazda tüm zamanların satış rekoru kırıldı. Bu dönemde gerçekleşen yıllık artış oranı ise yüzde 16,1 seviyesine ulaştı. Eylül ve ekim aylarında da 300 bin bandının üzerinde seyreden satışlar, yatırımcıların gayrimenkulü güvenli liman olarak görmeye devam ettiğini kanıtladı.

TAPU DAİRELERİNDE İŞLEM YOĞUNLUĞU

Yıl genelinde tapu dairelerinde gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 20 milyon 618 bin 149 olarak gerçekleşti. Yapılan bu işlemlerin detayları incelendiğinde satışların 3,3 milyonun üzerinde, ipoteklerin yaklaşık 1,4 milyon ve intikal işlemlerinin 508 bin seviyesinde olduğu görüldü.

Bunların yanı sıra 45 bin bağış işlemi ile düzeltme, kamulaştırma ve taksim gibi diğer önemli kalemler de piyasanın işlem hacmini belirleyen unsurlar oldu. Bu devasa yoğunluk, bir önceki yılın en yüksek rakamı olan 2022 verilerini geride bırakarak Türkiye gayrimenkul piyasasının büyüme kapasitesini ortaya koydu.

HARÇ GELİRLERİNDE YÜZDE 74,9’LUK DEV ARTIŞ

Taşınmaz fiyatlarındaki değişimler ve artan satış hacmi, tapu harcı gelirlerine doğrudan yansıdı. 2025 yılında tapu işlemlerinden elde edilen toplam gelir, bir önceki yıla göre yüzde 74,9 oranında devasa bir artış göstererek 168 milyar 146 milyon liranın üzerine çıktı. Bu gelirin aslan payını ise satış işlemleri oluşturdu.

Toplam gelirin yaklaşık 160,7 milyar lirası doğrudan konut, arsa ve tarla satışlarından elde edilen harçlarla sağlandı. Sektör temsilcileri, 2026 yılı için de benzer bir hareketliliğin devam edebileceğini ve gayrimenkulün en önemli yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu belirtiyor.