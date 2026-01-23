Küresel ısınma ve artan inşaat maliyetleri, mühendisleri çılgınca çözümler aramaya itti. Avustralya'daki RMIT Üniversitesi araştırmacıları ise çözümü çok uzaklarda değil, ayaklarımızın altında ve çöp kutularımızda buldu.

Mühendisler, 500 milyar dolarlık inşaat sektörünü kökünden değiştirecek, çimentosuz, ucuz ve sağlam bir yapı malzemesi geliştirdi.

FORMÜL BASİT: TOPRAK+ SU+ KARTON

Geleneksel betonun (çimento) en büyük sorunu pahalı olması ve dünyayı kirletmesi (Küresel CO2 emisyonunun %8'i). Yeni geliştirilen CCRE (Kartonla Güçlendirilmiş Sıkıştırılmış Toprak) teknolojisi ise ezber bozuyor.

Sistem şöyle işliyor:

Atık kartonlar silindir tüpler haline getiriliyor.

İçine toprak ve su karışımı sıkıştırılıyor.

Çimento kullanılmadan, beton kadar sağlam, taşıyıcı bir "duvar" elde ediliyor.

MALİYETİ ÜÇTE BİRİ

Bu yöntem neden devrim niteliğinde?

Daha Ucuz: Üretim maliyeti geleneksel betonun üçte birinden az.

Daha Temiz: Karbon ayak izi betonun sadece dörtte biri.

Daha Pratik: Kamyonlarca tuğla veya çimento taşımanıza gerek yok. Sadece hafif kartonları sahaya götürün, toprağı oradan çıkarıp karıştırın.

"SICAK İKLİMLER İÇİN İDEAL"

Araştırmanın başındaki isim Dr. Jiaming Ma, buluşun sırrını şöyle açıklıyor:

"Sıkıştırılmış toprağı karton tüplerle kaplayarak, tek bir gram çimento kullanmadan mukavemeti korumayı başardık. Bu sistem, binanın nefes almasını sağlıyor, içeriyi serin tutuyor ve klimaya olan ihtiyacı azaltıyor."

Sadece Avustralya'da her yıl 2,2 milyon ton karton çöpe gidiyor. Bu atıklar artık ev yapımında kullanılarak hem doğayı hem de cebimizi koruyacak.