Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, 6 ayını doldurmuş tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi zorunlu hale getirildi. Uygulama, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) üzerinden yürütülüyor.

Belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan ve kayıt işlemlerini tamamlamayan evcil hayvan sahiplerine idari para cezası kesileceği açıklandı.

KAYIT İŞLEMLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Evcil hayvanların mikroçip ile kimliklendirilmesi işlemleri;

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner kliniklerinde,

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor. İşlem sonrasında hayvanın tüm bilgileri PETVET sistemine kaydediliyor.

MİKROÇİP EVCİL HAYVANLARA NASIL TAKILIYOR?

Mikroçip uygulaması yalnızca özel veya resmi kurumlarda görev yapan veteriner hekimler tarafından yapılabiliyor. Pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçip, özel bir iğne yardımıyla evcil hayvanın kürek kemikleri arasındaki deri altına yerleştiriliyor.

Mikroçip üzerinde bulunan 15 haneli özel kod sayesinde hayvanın sahibi, sağlık geçmişi ve kayıt bilgilerine sistem üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.

-Kaybolan hayvanlar daha kolay bulunacak

Mikroçip uygulamasıyla birlikte;

Kaybolan evcil hayvanlara daha hızlı ulaşılması,

Sahip bilgilerine anında erişim sağlanması,

Aşı ve sağlık geçmişinin düzenli şekilde takip edilmesi

amaçlanıyor. Yetkililer, uygulamanın hayvan refahını artıracağına dikkat çekiyor.

TAKTIRMAYAN 8 BİN TL ÖDEYECEK

Güncel mikroçip taktırma ücreti yaklaşık 600 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydı yaptırmayan evcil hayvan sahiplerine 8 bin 306 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor.

BUGÜN SON GÜN

Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için evcil hayvan sahiplerinin işlemlerini bugün tamamlaması gerektiğini vurguluyor.