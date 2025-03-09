ABD’de yapılan bir araştırmada, kedi veya köpek gibi evcil hayvanlarla uzun süre vakit geçiren bireylerin, yaşlandıkça bilişsel gerileme riskinin azaldığı tespit edildi. Araştırmacılar, 50 yaş üstü 1.300 kişinin sağlık verilerini inceleyerek evcil hayvan sahiplerinin, hayvan beslemeyen kişilere kıyasla daha iyi hafıza ve dikkat seviyelerine sahip olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, evcil hayvanlarla vakit geçirmenin stres hormonlarını azalttığını, kan basıncını düşürdüğünü ve zihinsel aktiviteleri teşvik ettiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, özellikle yalnız yaşayan bireyler için evcil hayvanlar, beyin sağlığını destekleyen en önemli faktörlerden biri olabilir.

Duygusal Bağ, Beyin Fonksiyonlarını Destekliyor

Evcil hayvanlarla kurulan güçlü bağ, beyindeki dopamin ve oksitosin hormonlarının salgılanmasını artırarak ruh halini iyileştiriyor. Bu hormonların stres ve depresyonla mücadelede kritik rol oynadığı biliniyor. Ayrıca, evcil hayvan sahiplerinin daha sosyal oldukları, dış dünya ile daha fazla etkileşimde bulundukları ve bunun da zihinsel sağlığı koruma açısından önemli bir avantaj sunduğu ifade ediliyor.

Uzmanlardan Tavsiyeler

Nöroloji uzmanları, yaşlı bireylerin ve zihinsel sağlığını korumak isteyen kişilerin, evcil hayvan sahiplenerek bu doğal terapiden yararlanabileceklerini söylüyor. Ancak evcil hayvan bakımı ciddi sorumluluklar gerektirdiğinden, bireylerin yaşam koşullarını ve bakıma ayırabilecekleri zamanı iyi değerlendirmeleri gerektiği de vurgulanıyor.