16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, yardımın ihtiyaç sahiplerine daha adil ve şeffaf bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyor. Artık sadece sağlık raporu yeterli olmayacak; engelli bireylerin günlük yaşamlarını idame ettirme becerileri profesyonel heyetler tarafından yerinde incelenerek detaylı raporlara bağlanacak.

BAKIM RAPORU VE HEYET TESPİTİ ZORUNLU OLDU

Evde bakım yardımından faydalanmak isteyenler için süreç daha detaylı bir inceleme aşamasına taşındı. Yeni dönemde sağlık kurulu raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük hayatın olağan ve tekrar eden gereksinimlerini başkasının yardımı olmadan yerine getirip getiremediği bir heyet tarafından tespit edilecek.

Bu heyet tarafından düzenlenecek olan özel bakım raporu, yardımın bağlanması için temel şartlardan biri haline getirildi. Kontrol ve rehberlik incelemeleri sırasında engelli bireyin günlük yaşamını büyük ölçüde kendi başına sürdürebildiği saptanırsa, bakım yardımı heyet kararıyla derhal sonlandırılacak.

GELİR HESAPLAMASINDA ARAÇ VE STAJ DETAYI

Hane içindeki gelir hesaplama yöntemlerinde de kriterler güncellendi. Yeni düzenlemeye göre, hanede bulunan binek araçların kasko değeri veya rayiç bedelleri üzerinden yapılacak hesaplama hane gelirine dahil edilecek.

Diğer yandan, öğrencileri ve çalışan gençleri koruyan maddeler de yönetmelikte yer aldı. Öğrenim kredileri, doğum yardımları ve mesleki eğitim kapsamındaki staj ücretleri artık hane geliri hesaplamasına dahil edilmeyecek. Ayrıca, evde bakım yardımı alan bir engelli bireyin, bir başka engelli bireyin bakım sorumluluğunu üstlenemeyeceği kuralı kesin bir hükme bağlandı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİNDE SÜRE SINIRI

Adres değişikliği yapan vatandaşların yardım ödemelerinin kesilmemesi için nakil işlemlerini hızlıca tamamlaması gerekecek. Yönetmelikte belirtilen şartlara göre, adres değişikliği sonrası nakil işlemlerinin 90 gün içerisinde sonuçlandırılmaması durumunda ödenen yardım kesilecek.

Kararlara itiraz süreci de belirli bir takvime bağlandı. Yardım kesilmesi veya reddi gibi durumlarda vatandaşlar, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecekler. İtiraz üzerine inceleme yapacak olan ikinci heyetin vereceği karar ise nihai nitelik taşıyacak.

YERSİZ ÖDEMELER FAİZİYLE TAHSİL EDİLECEK

Denetimlerin sıkılaştırıldığı yeni yönetmelikte, haksız veya yersiz ödemelere karşı yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Bildirim yükümlülüklerine uyulmuş olsa dahi, hak edilmediği halde yapıldığı tespit edilen ödemeler, yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre geri alınacak.

Sürecin yürütülmesinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte sorumlu olacak. Bu yeni dönemle birlikte, evde bakım yardımı alan tüm dosyaların belirlenen yeni kriterler ve rehberlik raporları ışığında kademeli olarak gözden geçirilmesi bekleniyor.