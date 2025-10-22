Sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla çok sayıda takipçiye sahip olan 30 yaşındaki Avustralyalı sosyal medya fenomeni Stacey Warnecke, kötü haber geldi. Evde doğum yaptığı sırada hayatını kaybeden Nathan, hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise doğum sırasında yaşadığı komplikasyonlar.

Bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren Stacey Warnecke, ilk doğumu sırasında yaşanan bazı aksiliklerden dolayı hayata veda ederken, ölüm haberini eşi Nathan Warnecke duyurdu. Kötü haberi duyan takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

DOĞUM SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Nathan Warnecke, sosyal medya hesabından bebeklerinin sağlıklı doğduğunu ve Axel ismi verdiklerini de açıkladı. Yapılacak bir şey olmadığını belirten acılı eş, Stacey'in en büyük hayalinin anne olmak olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan duygusal bir açıklama yapan Nathan Warnecke, şunları yazdı:

"Anne olmak en büyük hayaliydi. Bunu başardı. Hamile olmayı çok sevdi. Oğlumuz dünyaya gelmeden önce her gün onu ne kadar çok sevdiğini söyledi. Axel dünyaya geldiğinde onu kucağına aldı, emzirdi ve onu sevdi... Oğlumuzu çok sevdi ve hala sevmeye devam ediyor."

YAZDIKLARI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Eşi Stacey'in 9 yıldır tanıdığını söyleyen Warnecke, şu an sahip olduğu her şeyi ona borçlu olduğunu, sabahları bile uyanma sebebinin eşi olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybettiği eşi için yazdığı bu duygu dolu satırlar herkesi üzerken, Warnecke,"O benim tanıdığım en güzel, en sevgi dolu, en şefkatli, çalışkan, disiplinli, zeki ve güvenilir insandı. Beni bugün olduğum adam yaptı ve sahip olduğum her şeyi ona borçluyum." dedi.