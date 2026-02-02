Çanakkale’de bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak çalışan Doğa Ü. ile eşi Ecenur Ü. arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
20 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğa Ü., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Ecenur Ü., baş, boğaz ve karın bölgesine aldığı toplam 20 bıçak darbesiyle yaralandı. Doğa Ü., saldırının ardından aynı bıçakla kendine zarar vererek intihar girişiminde bulundu.
DURUMLARI CİDDİ
Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ecenur Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.