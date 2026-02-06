Yetişkinlere yönelik cinsel içerikli paylaşımların bulunulan ve bu şekilde gelir sağlanan OnlyFans platformu 2023 yılında Türkiye'de erişime kapatılırken, çok sayıda isim sosyal medya platformu Instagram üzerinden 'abonelik' sistemine yöneldi.



Aylık ödeme yapılan abonelik sistemi ile para verenlere yönelik cinsel içerikli görüntülerini paylaşan fenomen isimler, bu yolla milyonlarca lira kazanç sağlayarak lüks bir hayat sürmekte. Kolay yoldan elde edilen paranın özellikle gençler arasında kötü örnek oluşturduğu ve bu konuya teşvik ettiği değerlendirmesinde bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomen isimlere yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIP AYDA 5 MİLYON TL KAZANIYOR



Yıllar önce sosyal medyada yayınladığı bir videosunun viral olmasıyla ünlenen ve Beyaz Show'a katılan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, son yıllarda abonelere özel paylaştığı çıplak fotoğrafları ile adeta bir servet sahibi oldu.



Barankoğlu'nun yetişkin içeriklerini görüntüleyebilmek için ayda 79,99 TL ödeme yapılması gerektiği ve halihazırda 66 bin 300 abonesinin olduğu ortaya çıktı. Aboneleri üzerinden 5,3 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlayan Barankoğlu, vergiler düştüğünde her ay yaklaşık 4 milyon TL kazanç elde etmekte.



1995 doğumlu fenomen ismin görüntülerinin sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulmasıyla birlikte Savcılık, gençlere kötü örnek oluşturan bu durumun önüne geçmek amacıyla bu sabah saatlerinde 7 ismi gözaltına aldı.

İşte o isimler:



Fatma Yılmaz

Simge Barankoğlu

Taha Özer

Eda Alboya

Ebru Arman

Arif İskilip

Heves Güzel