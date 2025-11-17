

Doğum günü pastalarını süsleyen rengarenk mumlar ayrıca kokulu olanlarıyla da evlerde dekorasyon olarak kullanılıyor. Ancak, evde sürekli mum kullanmak zamanla sağlığa ciddi anlamda zararlar veriyor. Dr. Amir Khan , bazı insanların en sevdikleri mumları iç mekanlarda çok sık yakarak sağlık riskine maruz kalabileceklerini söyledi.

"Tek bir mum yakmak sizi öldürmez" diyen aile hekimi, fakat çok fazla yakıldığında bu mumların uçucu oksiditif bileşikler açığa çıkardığını belirtti. Bunların solunabilir küçük parçacıklar olduğunı belirten Dr. Amir Khan, vücutta iltihaplanmalara neden olabileceğini söyledi. Uzun süreli iltihaplanmanın ise strese neden olacağını ekledi.

ÖLÇÜLÜ KULLANILMASI GEREKİYOR

Evleri kokulu mumlara dekore etmenin iyi fikri olmadığını söyleyen Dr. Khan insanların en sevdikleri mumları atmamaları yerine ölçülü bir şekilde tüketmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu zararlı bileşenlere maruz kalmamak için mum yaktıktan sonra odanın iyice havalandırılması gerekiyor. Ayrıca mum kullanmadan da evde benzer kokular elde edilebilir. Bunun yerine, yanma sürecini tamamen önlemek için kamış difüzör veya esansiyel yağ difüzörü gibi ürünler tercih edebilirsiniz.