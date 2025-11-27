Türkiye son günlerde art arda gelen gıda zehirlenmesi haberleriyle sarsılırken, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan trajedi tartışmayı yeniden alevlendirdi. Evde hazırlanan tavuk yemeğini yedikten sonra fenalaşan üç çocuktan biri hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören iki kardeşin durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

1-TAVUKTA GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: BEKLEME, ISI VE HİJYEN HATALARI

Uzmanlara göre tavuk eti, doğası gereği diğer et türlerine kıyasla bakteriyel kontaminasyona en açık gıdaların başında geliyor. Özellikle Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler, doğru saklanmadığında veya iyi pişirilmediğinde hızla çoğalabiliyor. En büyük risklerden biri, tavuğun oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi. Buzluktan çıkarıldıktan sonra saatlerce tezgahta çözdürülen tavuk, bakterilerin adeta üreme merkezi haline geliyor. Aynı şekilde pişirilen tavuğun tekrar oda sıcaklığında saatlerce bekletilmesi de tehlikeyi katlıyor.

Uzmanlar, “Tavuk 4-60 derece arası sıcaklıklarda kaldığı her dakika risk artar” diyerek özellikle yaz aylarında bu süreçlerin daha da hızlandığını vurguluyor.

2-PİŞİRME VE SAKLAMA HATALARI: GÖRÜNÜŞÜNE ASLA ALDANMAYIN

Tavuğun dışı kızarsa ya da rengi dönerse pişti sanılıyor ancak iç kısımda bakteriler canlı kalabiliyor. Bu nedenle iç sıcaklığın en az 75 dereceye ulaşması şart.

Bir diğer kritik nokta ise pişmiş yemeğin saklanması. Pişirildikten sonra soğumaya bırakılan tavuk yemeği, özellikle büyük tencerelerde uzun süre ılık kalıyor ve bu da bakterilerin çoğalması için ideal ortam oluşturuyor. Yemeğin buzdolabına hemen kaldırılmaması, zehirlenme vakalarının en yaygın nedenleri arasında.

3-AYNI TAHTA, AYNI BIÇAK: MUTFAKTA SIK YAPILAN GİZLİ HATA

Kesme tahtası ve bıçak gibi mutfak malzemeleri de büyük risk taşıyor. Çiğ tavuğun kesildiği yüzeyler iyi dezenfekte edilmezse, temas eden her gıdaya bakteri bulaşabiliyor. Uzmanlar, çiğ ve pişmiş gıdaların kesme yüzeylerinin kesinlikle ayrılması gerektiğinin altını çiziyor.

4-SOĞUK ZİNCİR HATALARINA DİKKAT: DIŞARI YEMEĞİNDE DE AYNI RİSK VAR

Son dönemde toplu zehirlenme vakalarının artması, özellikle bozulmaya en yatkın ürünlerden biri olan tavuğun doğru koşullarda taşınıp taşınmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Soğuk zincirin kırıldığı her an, bakteriler hızla çoğalıyor. Restoranlarda ve toplu yemeklerde yaşanan zehirlenmelerin önemli bölümü bu nedenle ortaya çıkıyor.