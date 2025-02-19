İtalyan doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen 'Montessori metodu' günümüzde çocuk eğitimlerinde yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.



Psikologlar, bu eğitim yönetimde sık sık tekrar edilen ifadelerin, çocukların daha yüksek özgüvene sahip olmasına yardımcı olduğunu belirtirken, bu yöntem ile yetiştirilen kişilerin eğitim ve iş hayatında daha yüksek başarılara ulaştığı tespit edilmiş durumda.



Temel olarak 5 yaygın kalıp ifadeden oluşan yönteme göre, ebeveynler tarafından çocuklara yönelik kullanılması gereken cümleler şu şekilde:



"Üzgün görünüyorsun. Bana anlat"



Tüm ebeveynler çocuklarındaki olumsuz duyguların bir an önce yok olmasını ister, ancak çocuklara olaylar üzerinde düşünmeyi öğretmek de önemlidir. Eğer çocuğunuz bir sorunla karşılaştığında konuyu hemen değiştirirseniz, çocuğunuz durumdan önemli bir ders çıkaramaz ve ilerleyen dönemde doğru kararı veremez.



"Yardımınıza ihtiyacım var"



Çocuklara kendini önemli hissettirmek için iltifatlar yerine onları değerli gösterecek cümleler kullanın. Bu cümle çocuğunuzun özgüvenini, özsaygısını ve öz değerini artırmaya yardımcı olacaktır. Çocuğunuzun en iyi olduğu alanları tespit etmeli ve ona yeteneğini takdir ettiğinizi hissettirmelisiniz. Bunlar ayakkabı bağcığı bağlayabilmek ya da bir kediyi besleyebilmek gibi basit şeyler olsa bile... Çocuğunuzun bu alanda uzman olduğunu hissetmesini sağlayın.



"Şunu nasıl öğrendiğini hatırlıyorum"



Çocuklar, çok çalıştıkları bir şeyi başaramadıklarında çoğu zaman güvensizlik hissederler. Ebeveynler bu cümleyle çocuklarının geçmiş deneyimlerini hatırlamasına yardımcı olacaklar: Örneğin, fermuarı kapatmak veya dişlerini fırçalamak gibi karmaşık bir beceride nasıl ustalaştıklarını ve bir zamanlar bunun ona ne kadar zor göründüğünü ve şimdi ne kadar kolay başa çıktığını ona hatırlatın.



"Bazen ben de böyle hissediyorum"



Çocuklarınızın bazen sizden memnun olmadığını ya da karmaşık duygular yaşadığını görmezden gelmeyin. Çocuklara zaman zaman sizin de başarısızlıklar yaşadığınızı ve bu süreçlerin hayatın bir parçası olduğunu anlatın. Örneğin işe geç kaldığınızda ya da bir eşyanızı kaybettiğinizde bunları çocuklarınızla paylaşın.



Ebeveynler, çoğu zaman çocukların gözünde bir süper kahramandır. Bu tür anlatımlar, çocuklar için 'herkesin hata yapabileceği' fikrinin benimsenmesine yardımcı olacak ve ilerleyen yaşlarında başarısız olmaları durumunda büyük hayal kırıkları yaşamasına engel olacaktır.



"Seni olduğun gibi seviyorum"



Herhangi bir nedenle, bir çocuk kendini kötü hissettiğinde, beklentisiz ve çekincesiz olarak onu sevdiğinizi duymaya ihtiyaç duyar. Ona sarılıp "Seni seviyorum" diyecek vakit bulmaya çalışın.