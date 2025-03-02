Yapılan araştırmalara göre, evlerde en çok israf edilen gıdalar genellikle sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, ekmek ve et ürünleri oluyor. Plansız alışveriş, yanlış saklama koşulları ve gereğinden fazla stok yapmak, gıda israfının başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Buzdolabında En Çok Çöpe Giden Yiyecekler

Sebze ve Yeşillikler: Marul, maydanoz, ıspanak, dereotu gibi yeşillikler hızla bozuluyor. Buzdolabında uzun süre bekleyen domates, salatalık ve biber gibi sebzeler de çürüyerek israfa neden oluyor.

Süt ve Süt Ürünleri: Açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmesi gereken süt, yoğurt, peynir ve krema gibi ürünler, unutulduğunda bozuluyor ve çöpe gidiyor.

Meyveler: Muz, çilek, üzüm ve yumuşak kabuklu meyveler hızlı bir şekilde çürüdüğü için en fazla israf edilen gıdalar arasında yer alıyor.

Ekmek: Türkiye’de en fazla israf edilen gıdalardan biri olan ekmek, fazla alındığında ya da uygun koşullarda saklanmadığında küflenerek atılıyor.

Et ve Tavuk Ürünleri: Buzdolabında uzun süre bekleyen çiğ ya da pişmiş et ve tavuk ürünleri, yanlış saklama koşulları nedeniyle bozuluyor ve çöpe gidiyor.

Pişmiş Yemekler: Büyük porsiyonlar halinde yapılan yemekler zamanında tüketilmediğinde buzdolabında unutuluyor ve son kullanma tarihleri geçerek çöpe atılıyor.

Gıda İsrafını Önlemenin Yolları

Alışverişte Dikkatli Olun: Fazla gıda almak yerine, ihtiyacınıza uygun miktarda alışveriş yapın.

Saklama Koşullarına Özen Gösterin: Sebzeleri ve meyveleri uygun poşetlerde veya saklama kaplarında muhafaza edin.

Son Kullanma Tarihlerine Dikkat Edin: Öncelikle son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri tüketin.

Dondurma Yöntemini Kullanın: Fazla ekmek, meyve veya yemekleri uzun süre dayanması için dondurabilirsiniz.

Planlı Pişirin: Büyük porsiyonlar yerine, ihtiyaca göre yemek yaparak israfın önüne geçin.

Gıda İsrafı Ekonomiyi ve Çevreyi Etkiliyor

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Bu israf sadece bütçeye zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda çevreye de büyük zarar veriyor. Üretim sürecinde harcanan su, enerji ve iş gücü de boşa gidiyor.