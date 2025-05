İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, ev hanımlarına ek iş vaadinde bulunarak, ikna ettikleri kişilerden haksız kazanç sağlayan 32 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 25 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, örgütün suç yöntemleri mercek altına alındı.

Polis, bir mağdurun şikayeti üzerine yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Siber suçlar polisi, uzun süren çalışmalar sonucu örgütün ev hanımlarını nasıl tuzağa düşürdüğünü, hangi yöntemlerle kadınları ikna ettiğini ve hazırladıkları sahte belgelerle onları nasıl tehdit ettiğini tek tek belirledi.

Polisin tespitlerine göre, sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi", "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüpheliler, kendileriyle iletişime geçen kadınlara, işe karşılık ayda 45 bin lira gelir elde etme teklifinde bulundu.

Görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiren şebeke, ev hanımlarının güvenini kazanmak ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullandı, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri gönderdi.

Mağdurları ikna ettikten sonra ürünlerin gönderimi için "güvence bedeli" talep eden örgüt üyeleri, ardından kadınlardan "vergi, sigorta ve kargo" ücretleri gibi çeşitli nedenlerle para istemeye devam etti.

Örgüt, para göndermekten vazgeçen kadınlara, şirket bünyesine alındıklarını, adlarına vergi levhası oluşturulduğunu söyledi.

Ev hanımlarını panik ve korku haline iten şebeke üyeleri, ödeme yapılmaması durumunda Adalet Bakanlığının logosunu kullanarak hazırladıkları "güvenlik protokolü" adlı sahte belgeyle kadınlara haklarında dava açılacağı tehdidinde bulundu.

Şüpheliler, bu yolla 3 bin ila 300 bin lira aralığında değişen tutarlarla ev hanımlarını dolandırdı.

Polis ekipleri, şüphelilerin bu yöntemlerle yaklaşık bin kişiden 100 milyon lira haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı.

Paranın izini kaybettirmek için de suç örgütü üyelerinin parayı kripto hesaplara aktardığı saptandı.

KARA PARA AKLAMAKLA KORKUTMUŞLAR

Sosyal medyada yer alan "evde sabun paketleme işi" paylaşımını gördükten sonra şüphelilerle iletişime geçen evli ve 2 çocuk annesi İ.Ö, AA muhabirine, örgüt tarafından yaklaşık 90 bin lira dolandırıldığını anlattı.

Örgüt üyelerinin süreç başladığında kendisini çeşitli yollarla korku ve paniğe sevk ettiğini anlatan İ.Ö, şunları kaydetti:

"Hani 'evde iş yapacaksınız ama bir vergi levhanız oluştu.' 'Bunu aktif etmemiz gerekiyor' diyor. İkna etmek için her şeyi yaptılar. O an hipnoz olmuş gibi oluyorsun. Her seferinde sizden para istiyorlar. Vazgeçmek istediğimi söylersem bu kez 'cayma bedeli, avukat parası var' diyorlar. Dosya gönderiyorlar hepsinde Adalet Bakanlığının logosu var. Dolandırıldığımın da farkındayım. Hani 'siz beni resmen dolandırıyorsunuz.' 'Paramı aldınız.' 'Durduk yere paramdan oldum' diyorum. Sonra, 'bu parayı yatırmazsan, bu işlemi tamamlamazsak kara para aklamaya girecek' diye korkutuyor. Çünkü o korktuğumu artık anladı. Benim panik olduğumu anladı. En son 45 bin lirayı da attım. Ama hala bekliyorum. İşte '30 attın, sana geri şu kadar toplam attığınla beraber 40 bin lira para atacağım.' İşte '45 bini atacaksın.' 'Ben sana 85 bin lira para atacağım' diye diye ben 90 bin lirayı gördüm."

İ.Ö, eşine durumu anlattıktan sonra polis merkezinde şikayette bulunduklarını, zararının karşılanması için hukuki mücadelesinin süreceğini belirtti.

Ev hanımlarına uyarılarda bulunan İ.Ö, "Vallahi uyanık olsunlar. Hiçbir siteye tıklayıp da WhatsApp'tan görüşme haline girmesinler. Giriyorlarsa da mutlaka normal numaradan bir arasınlar. Numaradan ulaşılmadığı zaman kesinlikle zaten dolandırıcı. Bir de para isteyen sitelere güvenmesinler. Bunu ben de geç ve acı anladım. Para istedikleri zaman kesin dolandırılıyorsun." ifadelerini kullandı.