İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Karabağlar ilçesinde belirlenen bir ev ve depoya düzenledikleri operasyonda 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler, 8 İstiklal Madalyası, 17 mühür, 32 yüzük ile 248 çeşitli obje ve tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT NADİR KOLEKSİYON

Ele geçirilen eserler arasında, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkelerin yanı sıra, tüm Osmanlı padişahlarına ait paraların kronolojik olarak albüm haline getirildiği nadir bir koleksiyonun da bulunduğu belirtildi.

Operasyonda ayrıca, I. Abdülhamid, II. Mahmut ve III. Selim dönemlerine ait zoltalar, arkaik dönem İyonya, Efes, Milet, Roma, Bizans ve İslami dönem Sasani Hanedanlığı, Germiyanoğlu Mehmet Bey ile İlhanlı Hükümdarı Olcaytu dönemlerine ait sikkeler başta olmak üzere nadide nitelikte çok sayıda eser de ele geçirildiği öğrenildi.