Çin merkezli haber kuruluşu Jimu News’in aktardığına göre, fırtına Cuma akşamı başladı ve Cumartesi boyunca etkisini artırarak devam etti. Kar fırtınası nedeniyle Everest Doğa Parkı'na girişler durduruldu, bilet satışları askıya alındı.

YÜZLERCE KURTARMA EKİBİ SAHADA

Yerel belediyelerden bölgeye yüzlerce köylü ve profesyonel kurtarma ekibi sevk etti. İlk etapta yaklaşık 350 kişinin, fırtınadan güvenli bir şekilde Qudang kasabasına tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, hava koşulları elverdiği sürece kurtarma çalışmalarının süreceğini belirtti.

DONMUŞ CESETLER ARASINDAN GEÇTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin fırtınanın ardından donmuş cesetlerin bulunduğu alanlarda ilerlediği öne sürüldü. Resmi makamlar ölü sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bölgedeki bir turizm şirketi, yoğun kar nedeniyle Everest turlarının geçici olarak iptal edildiğini ve yolların açılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

TARİHİN EN BÜYÜK VAKALARINDAN

Bu olay, Everest tarihinde toplu olarak en çok kişinin aynı anda mahsur kaldığı vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, yüksek irtifada yaşanan ani hava değişimlerinin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu.