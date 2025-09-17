Mersin’in Toroslar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir (27), dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç’u bıçaklayarak öldürdü.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Demir’in, evde bağırarak “Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak” dediği ve ardından oğlunu tuvalete götürüp önce boğazını kestiği, ardından 8 yerinden bıçakladığı tespit edildi.

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cansız bedeni otopsi için morga götürüldü ve Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’na defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan anne Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.