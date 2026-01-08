Soğuk kış aylarında ısınmak için genelde yapılan hatalardan biri kombinin derecesini yükseltmek oluyor. Uzmanlar ise bunun yanlış bir alışkanlık olduğunu belirtiyor. Aslında bu yöntem paranızı çöpe atmak demek. Bunun çok basit bir yöntemi bulunuyor. Böylelikle hem ısınacak hem de faturanız yarıya inecek.

Kombilerdeki yüksek akış sıcaklığı cihazın en büyük özelliği olan yoğuşma sistemini felç ediyor. Yani dereceyi 60'a çıkararak yakıt verimini yerle bir ederken kabarık faturayla karşılaşmanıza da neden oluyor.

ODALARINIZ ISINMIYORSA NEDENİ DERECE DEĞİL

Aslında sıcaklık verimini artıran altın kural dereceyi sabit tutmaktan geçiyor. Bu cihazın ömrünü uzattığı gibi ayrıca yakıt fiyatını da indiriyor. Eğer odalar bir türlü ısınmıyorsa hata derecede değil peteklerin önündeki engellerde. Yani tesisattaki hava boşluklarında gizli.

UZMANLAR İDEAL DERECEYİ AÇIKLADI

Kombinin derecesini 60'a sabitlemek tasarruf sağlamakla kalmıyor ayrıca cihazın hassas parçalarının ömrünü de 2 katına çıkarıyor. Yüksek ısılarda çalışan sistemlere kısa sürede arıza verir. Bundan dolayı eviniz ısınmıyorsa önünde bulunan mobilyaları çekmeniz gerekli.

FATURAYI DA ETKİLİYOR

Ayrıca bu ayar kış aylarında az ödeyip çok ısınmanızı da sağlayacak. Uzmanlar fatura dostu olduğunu belirtiyor.