Eski evleri yenilemek genellikle sabır, zaman ve sürprizlerle doludur fakat İngiltere’de bir emlakçının yaşadığı olay, bu sürprizlerin ne kadar beklenmedik olabileceğini herkese gösterdi. Liam Grover isimli adam, tadilat yaptığı evin şöminesini sökerken duvarın arkasında canlı bir güvercin buldu.

DUVARIN ARKASINDAN ÇIKTI

Emlak girişimcisi Liam Grover, yeni aldığı eski evi yenilerken şömineyi sökmeye başladı. Metal ızgarayı kaldırıp kaplamayı çıkardığında, duvarın içinde hiç beklemediği bir hareket fark etti.

Biraz dikkatli baktığında, karanlık boşluğun içinden bir güvercinin kendisine doğru uçtuğunu gördü. O anı kameraya alan Grover, videoyu Instagram hesabında paylaşarak milyonlarca izlenme aldı.

Liam Grover, Instagram paylaşımında “Her senaryoda kimi arayacağınızı bilmek önemlidir… ama bu durumda kimi aramam gerektiğini hala bilmiyorum”şeklinde ifadelere yer verdi.

GÜVERCİNİ KURTARDI, SONRA UÇURDU

Videoda, Grover’ın önce şaşkınlıkla geriye çekildiği, ardından kuşu dikkatlice kucağına alıp dışarı çıkardığı görülüyor. Kuşu arabasının tavanına bırakan Grover, güvercinin zarar görmeden uçup gitmesini sağladı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu duyarlı davranışı büyük bir takdirle karşıladı. Bir kullanıcı, “O küçük tatlıya yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Güvercinleri çok severim” derken bir diğeri, “Komşularınız evinizden bir güvercinle çıktığınızı görünce kesin şaşırmıştır” yorumunu yaptı.

BACADA GÜVERCİN BULURSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlara göre, kuşların bacalara veya duvar aralarına sıkışması oldukça yaygın. İngiltere Hayvan Koruma Derneği (RSPCA), bu durumda sakin kalmayı ve bazı adımları dikkatlice uygulamayı önerdi.

Kuş yaralı değilse, tek bir pencereyi açık bırakın, diğerlerini kapatın. Işıkları kapatın ve açık pencere yönüne doğru çıkış yolu bırakın. Perdeleri kapatarak kuşun yönünü şaşırmasını önleyin. Odadan çıkın ve durumu iki saat boyunca gözlemleyin. Kuş yaralı, sersemlemiş ya da yavru görünüyorsa, müdahale etmeyin. Bu durumlarda bir veteriner veya hayvan koruma ekibinden yardım istemek en doğru adım olacaktır.