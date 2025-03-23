HAVUZDA YÜZEN GİZEMLİ CİSİM KAFALARI KARIŞTIRDI

Ev sahibi, havuzunda yüzen tuhaf bir nesne fark edince neye uğradığını şaşırdı. Cismin ne olduğunu anlayamayan kişi, çözüm yolunu sosyal medyada aradı. Eline telefonu alıp fotoğraf çeken ev sahibi, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin fikrini sordu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan gönderi, beklenmedik bir açıklamayla son buldu.

GİZEM ÇÖZÜLDÜ: GEKO KUYRUĞU ÇIKTI

Yorumlarda en dikkat çeken değerlendirme, garip şekilli cismin bir güney yaprak kuyruklu gekoya ait olduğu yönündeydi. Kullanıcılar, özellikle kuyruğun beyaz ve pul pul görünen parçalarının, gekonun özel kas yapısından kaynaklandığını ifade etti. Uzman kişiler, bu kasların gekoların tehdit altında kaldıklarında kuyruklarını bırakmalarına olanak tanıyan bir savunma mekanizması olduğunu vurguladı.

TEHLİKE ANINDA KAÇIŞ STRATEJİSİ: KUYRUĞU BIRAKIP GİDİYORLAR

Konuya aşina sosyal medya kullanıcıları, gekoların tıpkı kertenkeleler gibi, kendilerini savunmak amacıyla kuyruklarını bırakabildiklerini belirtti. Bu yöntem, potansiyel tehditleri oyalarken hayvanın hızla kaçmasına yardımcı oluyor. Havuzda bulunan cisim de muhtemelen böyle bir kaçış anından geriye kalan bir kuyruktu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI: KİMİ ŞAŞTI, KİMİ ESPRİ YAPTI

Paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Gerçekçi yorumların yanında eğlenceli tepkiler de eksik olmadı. Bir kullanıcı, “Mutasyona uğramış bir Golden Gaytime dondurmasına benziyor” diyerek espri yaptı. Başka bir kullanıcı ise, “İlk bakışta ağacın tohum kabuğu sandım” yorumuyla şaşkınlığını dile getirdi.