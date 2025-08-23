Dijital yayın çağında unutulduğunu sandığımız VHS kasetler, koleksiyonerler arasında inanılmaz fiyatlara alıcı buluyor. Özellikle Disney'in 'Siyah Elmas' serisi ve bazı kült filmlerin ilk baskıları on binlerce dolar değerinde.

Bir zamanlar oturma odalarımızın başköşesinde duran, o hantal ve cızırtılı VHS kasetleri hatırlıyor musunuz? 2008'de üretimi tamamen dursa da, bu retro teknoloji son yıllarda şaşırtıcı bir geri dönüş yaptı. Artık sadece nostaljik bir anı değil, aynı zamanda ciddi bir koleksiyon objesi olan VHS kasetler, internetteki açık artırmalarda on binlerce dolara satılabiliyor.

Hazine avı: Disney'in 'Siyah Elmas' serisi

Koleksiyonerler arasında en çok rağbet görenlerin başında, Disney'in 1984 ve 1994 yılları arasında piyasaya sürdüğü 'Siyah Elmas' (Black Diamond) serisi geliyor. Bu kasetleri, kutularının sırt kısmında bulunan siyah elmas şeklindeki logodan tanıyabilirsiniz. Eğer mükemmel durumdalarsa, 'Mulan' ve '101 Dalmaçyalı' gibi bu seriye ait kasetler 15.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor. 'Güzel ve Çirkin', 'Aslan Kral' ve 'Küçük Deniz Kızı' gibi diğer klasikler ise durumlarına göre 50 ila 2.000 dolar arasında bir değere sahip.

Rekor fiyatlara ulaşan kült filmler

Değerli olanlar sadece çizgi filmler değil. Bazı kült filmlerin ilk baskı VHS kasetleri de dudak uçuklatan fiyatlara satıldı. Örneğin, 'The Goonies' filminin bir kopyası eBay'de 50.000 Euro'ya, 'Star Wars: Yeni Bir Umut'un orijinal bir baskısı 35.000 dolara ve 'Jaws' filminin bir kaseti ise 32.500 dolara alıcı buldu.

Evinizin bir köşesinde unuttuğunuz kasetlerin değerli olup olmadığını merak ediyorsanız, ilk olarak Disney kasetlerinin sırtındaki 'Siyah Elmas' logosunu kontrol edin. Kasetin ve kutusunun yıpranmamış olması değerini katlayacaktır. Değerli olabileceğini düşündüğünüz kasetleri eBay gibi uluslararası platformlarda, Etsy'nin vintage bölümlerinde veya bu hobiye özel Facebook gruplarında satışa çıkarabilirsiniz.

Ancak bir uyarıda bulunmakta fayda var: Her eski kaset servet değerinde değildir. Piyasada bulunan VHS kasetlerin büyük bir çoğunluğu hala 10 ila 50 dolar gibi mütevazı fiyatlara satılıyor. Yine de, tavan arasını karıştırmadan önce iki kez düşünün; elinizde nadir bir parça tutuyor olabilirsiniz.