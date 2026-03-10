Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, hakkında devam eden "rüşvet" ve "yolsuzluk" davası kapsamında dün hakim karşısına çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre Mahkeme heyeti, Mehmet Cemil Acar'ın tahliye edilmesine karar verdi.

"Evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiği" belirtilen Acar'ın bürokratken gayrimenkul zengini olduğu anlaşılmıştı.

Savcılığın araştırmasında, Mehmet Cemil Acar'ın, emekli olmadan yaklaşık üç ay önce, 13 Ağustos 2024 tarihinde Batman'da bir mercimek fabrikası satın aldığı ve üzerine 12 kayıtlı gayrimenkul olduğu da tespit edilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, Acar'ın "Geliri ile orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiğini, bazı mallarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerine sahip olduğunu" bildirmişti.