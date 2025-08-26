İstanbul Beşiktaş’taki olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelmişti.
Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Helin Uçar’a (24), ulaşamayan ailesi İstanbul’a gelerek evi çilingirle açtırmıştı.
Talihsiz genç kız asılı olarak ölü bulunmuştu.
Helin’in şüpheli ölümünü araştıran polis, yeni bir detaya ulaştı.
İntihar ettiği değerlendirilen genç kızın yakın bir arkadaşına, “Sorunlarım var” diye mesaj attığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.