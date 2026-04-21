Washington yakınlarında yaşayan bir kadın, yaklaşık 4 dolara satın aldığı eski bir vazonun değerini yıllarca fark etmedi. İlk bakışta turistik bir kopya gibi görünen eser, evde sıradan bir dekor ürünü olarak kullanıldı.

Ancak yıllar sonra Meksika’daki bir müzeyi ziyaret eden kadın, sergilenen eserlerle kendi vazosu arasındaki benzerliği fark etti. Bunun üzerine uzmanlarla iletişime geçildi ve yapılan incelemeler sonucunda vazonun, MS 200 ile 800 yılları arasına tarihlenen gerçek bir Maya seremonial eseri olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirlenen eser, kültürel açıdan son derece değerli kabul ediliyor. Uzmanlar, bu tür objelerin sadece maddi değil, tarihi ve arkeolojik anlamda da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın, eseri satmak yerine ait olduğu ülkeye geri vermeyi tercih etti. Düzenlenen resmi törenle vazo yetkililere teslim edilirken, eserin müzede sergilenmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre bu olay, ikinci el ürünler arasında zaman zaman son derece değerli tarihi eserlerin de bulunabileceğini gösteriyor. Ancak bu tür keşiflerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve eserlerin korunması büyük önem taşıyor.