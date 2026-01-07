İBB soruşturması iddianamesinde ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alan AKP'li iş insanı Mehmet Şahin’in Büyükçekmece’deki evinde yapılan aramada, 11,33 gram narkotik madde ve içime hazır halde 4 adet 5,30 gram ağırlığında madde yakalandı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre; Şahin’in, 27 Nisan 2025’te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce alınan ifadesi de UYAP sistemine yüklenerek klasörlere girdi. Dosyaya dahil edilmesinin hayal kırıklığını yaşadığını belirten Şahin, yaşadığı ‘şaşkınlığı’, “Çünkü 2024 yerel seçimlerinde aktif bir şekilde AKP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol'u makam arabam ve ofisim dahil olmak üzere açık bir şekilde destekledim. İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz,” sözleriyle dile getirdi.Sosyal medya hesaplarında AKP paylaşımları yapan emlak danışmanı ve Beylikdüzü’ndeki Abat Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Mehmet Şahin, İBB soruşturmasına, etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit Adem Soytekin’in ile olan telefon görüşmeleri nedeniyle İBB soruşturması ikinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan Şahin’in Büyükçekmece’deki evinde ve Beylikdüzü’ndeki sahibi olduğu tıp merkezinde arama yapıldı.

NARKOTİK MADDE BULUNDU

Şahin’in evindeki aramada ele geçirilen materyaller, önce polis tutanaklarına, sonra da emniyet tarafından hazırlanan fezlekeye şu şekilde yansıdı:“…Büyükçekmece adresinde yapılan aramada; 1220 adet 200 TL'lik banknot, 500 adet 50 Euro banknot, üzerinde RAD 592567 sol kısımda İYG 5208827 seri numaralı Rossi markalı av tüfeği, 1000 adet 100 Euro banknot, 100 adet 50 Euro banknot, ikamette bulunan ve Büyükçekmece Polis Merkezi’nde tartımı yapılan, sarı renkli vakumlu paket içerisinde 11,33 gr gelen narkotik madde, içime hazır halde 4 adet 5,30 gr gelen ‘cigaralık’ diye tabir edilen narkotik madde, sağ tarafından CO16753P245 Made in Germany ibareli tabanca ve tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 6 adet fişek ve SAB 322351 ibareli ruhsat, ele geçirilmiş olup, İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/4925 D. İş nolu kararına istinaden el konulmuştur.”

ADEM SOYTEKİN İLE GÖRÜŞME

Şahin İBB dosyasına dahil olma sbebi olan Soytekin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin “Adem Soytekin hakkında belirtmiş olduğum soruşturma konusu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya ilişkindir” ifadelerini kullandı.Başsavcılık tarafından ifadesi alınan Şahin ise kendisini şu sözlerle savundu:Soytekin ile aramızda borç alışverişi yapmışımdır. Bu şahısla borç alışverişi yapmamın nedeni de bu şahısla uzun süreli dostluğumuzun bulunması nedeniyledir. Dosya içerisinde yer alan HTS kayıtları bana aittir. Bu şahıs benim 15 yıllık arkadaşımdır. Görüşme kayıtlarım dostluğumuzdan kaynaklıdır. Kendisiyle herhangi bir ticari faaliyetim de yoktur. Görüşme kayıtlarımızın herhangi bir özel sebebi de yoktur. 5 Şubat 2025 tarihli tape kayıtları bana aittir. Bu tape kayıtlarında geçen konuşmalardaki Adem Soytekin hakkında belirtmiş olduğum soruşturma konusu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya ilişkindir. Ben Büyükçekmece'de Uğur Güngör isimli şahsa ait olan Muscan İnşaat isimli firmadan daire satın aldım. Bu nedenle aramızda sıkıntılar yaşandı. Bu soruşturmalar kapsamında Adem Soytekin’in ismi geçtiğini duyduğum için bu konuda arayıp bilgi vermek istedim.

AKP’Yİ DESTEKLEDİM SAVUNMASI

27 Nisan 2025’te alınan ifadesinde iktidara yakın bir kişi olduğunu beyan eden Şahin, kendisini, “Çünkü 2024 yerel seçimlerinde aktif bir şekilde AKP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol'u makam arabam ve ofisim dahil olmak üzere açık bir şekilde destekledim. İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz,” sözleriyle savundu.

BU MADDE BANA AİT DEĞİL

Şahin, 29 Nisan 2025’te savcılıkta verdiği ifadede evinde bulunan narkotik maddesi için karakolda farklı bir dosya kapsamında işlem yapıldı. Şahin söz konusu olay için “Bu madde de bana ait değildir. Evime misafir olarak gelen arkadaşımın içmiş olduğu bir maddedir,” savunmasını yaptıŞahin’e ait Abat Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi resmi adıyla hizmet veren hastanede yapılan aramada da yandaş basının “10 bin mermi” iddiası karşılık bulmadı. İktidar medyasının bir dönem ‘hedefine’ koyduğu Şahin, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yanlısı yayınlarına devam ediyor.Kaynak: AKP'li iş insanı İBB dosyasında: Evinde uyuşturucu madde bulundu, AKP’yi destekledim savunması yaptı