Almanya'nın Birgland kasabasında yaşayan kadın, çevrimiçi bir ilan sitesinde 3.300 euro (yaklaşık 160 bin TL) değerinde bir altın madeni para ilanı gördü. Satıcıyla iletişime geçen kadın, güvenli olacağını düşünerek "kapıda ödeme" yöntemini tercih etti.

AKŞAM KUTUYU AÇIP ŞOKU YAŞADILAR

Artı49'daki habere göre kargo teslimatı sırasında kadın evde olmadığı için paketi babası teslim aldı. Ancak ödeme, kutu açılmadan önce yapıldı. Akşam kutu açıldığında ise aile hayatının şokunu yaşadı. Kutudan altın yerine çürümeye başlamış bir salatalık çıktı.

Mağdur kadın durumu hemen polise bildirse de dolandırıcının sahte kimlik bilgileriyle işlem yaptığı ortaya çıktı. Polis, satıcının izini sürmekte zorlandıklarını, paranın geri alınmasının ise neredeyse imkansız olduğunu açıkladı.

Bir yetkili, "Dolandırıcı sanal kimlik ve geçici hesaplar üzerinden hareket etmiş. Bu tür olaylarda uluslararası iz takibi çok zorlaşıyor" dedi.

POLİSTEN UYARI: ÖNCE KUTUYU AÇIN

Bavyera polisi, olay sonrası vatandaşlara çevrimiçi alışverişte dikkatli olun çağrısı yaptı. Uyarılar ise şöyle oldu:

- Kapıda ödeme yapmadan önce paketin içeriğini mutlaka kontrol edin.

- Satıcının kimliğini ve güvenilirliğini doğrulamadan para göndermeyin.

- "Gerçek olamayacak kadar iyi" teklifler genelde dolandırıcılığın işaretidir.