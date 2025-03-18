Evini Airbnb üzerinden 14 kişilik gruba kiralayan Samantha Mannasz, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Akraba olduklarını iddia eden grup, evi parti düzenlemek ve eskort hizmetleri için kullandı.

Her şey Mannasz’ın bir komşusundan gelen uyarıyla başladı. Komşusu, mülk çevresinde çok sayıda erkeğin bulunduğunu fark etti. Komşusunun mesajı sonrası güvenlik kameralarını inceleyen Mannasz ve eşi, eve beklenenden çok daha fazla kişinin giriş yaptığını gördüler. Ev sahibi, misafirlerine ulaştığında grup lideri içeride yalnızca kuzenlerinin olduğunu iddia etmişti.

Gördükleri karşısına şaşıran kadın, evi ziyaret etme kararı aldı. Eve girdiğinde ise çok sayıda kadının olduğunu fark etti. Ev sahibi ,Airbnb politikalarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle misafirlerin tahliye edilmesine istedi. Ancak evdeki grup, gitmiş gibi görünmek için müziği ve ışıkları kapatarak evde kalmaya devam etti.

POLİSLE BERABER EVE GİRDİLER

Evin boşaltılmaması üzerine Mannasz'ın eşi polise giderek şikayette bulundu. Grubun lideri, polise ve ev sahibine yanlış bir şey yapmadıklarını, evde sadece birkaç fazladan kişi olduğunu ve gitmeye hazırlandıklarını söyledi. Bazıları ise evden ayrılmak istemediklerini söylese de ev sahipleri kararlarından vazgeçmedi.

DOLAPLARA SAKLANAN KADINLAR BULUNDU

Tahliye sırasında evde ilginç olaylar da yaşandı. Evin içinde saklanan kadınlar bulundu. Bazıları yatak altına bazıları ise dolaplara gizlenmişti. Ev sahibi Mannasz, yaşananlar karşısında şok olduğunu belirterek, "İçgüdülerimi dinlediğim için Tanrıya şükrediyorum" dedi.

Evi boşaltan grup evi adeta çöplüğe döndürmüştü. Her yerde sigara izmaritleri ve boş içki biraları gören Mannasz, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar ise çok sayıda tepki amaçlı yorumlar yazdı.