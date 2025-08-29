Silivri Çocuk Büro Amirliği’nde görevli Başkomiser Anıl Dursun, önceki gün öğle saatlerinde iş yerinden ‘karnım ağrıyor’ diyerek ayrıldı. Odasına ‘uyuyacağım’ diyerek giden 33 yaşındaki başkomiserin odasından silah sesi duyuldu. Kapıyı açan eşi, Anıl Dursun’u kanlar içinde buldu. 2017’de mesleğe başlayan, 2018’de evlenen başkomiserin biri 2019, biri de 2025’te olmak üzere iki çocuğu oldu. Komiserin arkadaşı, geçim sıkıntısından yakındığını bu yüzden intihar edebileceğini söyledi.

MEKTUP BULUNDU

Ekipler, salondaki koltuğun üzerinde “Canım karım” diye başlayan, “Sizlere daha iyi bir hayat sunmak isterdim…” şeklinde devam eden bir not buldu. Söz konusu not Anıl Dursun’un eşine sorulduğunda, eşinin zaman zaman kendisine bu sözler ile hitap ettiğini, bu notu da 3 gün önce yazdığı cevabı alındı.