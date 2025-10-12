Vergi kanununda yapılması planlanan yeni düzenleme ile konut kiralarına da yüzde 20 oranında stopaj zorunluluğu getirilecek.



ELDEN KİRA DÖNEMİ BİTİYOR



Meclis'e sunulacak yasa teklifine göre, artık ev sahipleri kiralarını yalnızca banka veya PTT aracılığıyla tahsil edebilecek. Bu gelirler üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacak.



Emekliler için ise mevcut muafiyet devam edecek. Buna göre, tek geliri sosyal güvenlik maaşı olan emekliler, kiraya verdikleri tek konutlarından elde ettikleri gelir 47 bin lirayı aşmadığı sürece stopajdan muaf tutulacak. Ancak kiranın banka ya da PTT dışında elden alınması durumunda, eksik kalan vergilerle birlikte ceza ve faiz de ev sahibinden tahsil edilecek.

EV SAHİPLERİ ALDIĞI KİRAYI VERGİYE VERECEK



Elde ettikleri kira gelirinin bir kısmını gelir vergisine veren ev sahipleri, yüzde 20 stopaj zorunluluğuyla birlikte kira gelirinin önemli kısmını vergiye harcamış olacak.



Bu durumun ev kiralarını yükseltmesi beklenirken, ayrıca konutu birçok kişi için yatırım seçeneği olmaktan uzaklaştırabilir. Gelecek hafta itibarıyla 11. Yargı Paketi'ni görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), ev sahiplerine ilişkin stopaj düzenlemesinin ise gelecek ay sunulması planlanıyor.