AKP tarafından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile vergi, prim ve istisna ödemelerine ilişkin kapsamlı değişikliklere gidilecek.



Askerlik borçlanması, SGK primleri ve tapu harçlarına ilişkin çok sayıda vergi değişikliği içeren düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise ev sahiplerini ilgilendirmekte.

KİRADA İSTİSNA TUTARI KALDIRILACAK



Halihazırda yıl boyunca bir konuttan elde edilen kira gelirinin 47 bin TL'si gelir vergisi ödemelerinde dikkate alınmazken, değişiklikle birlikte bu tutar da vergi ödemelerinde hesaba katılacak.



Şu anda belirlenen tarifelere göre ev sahipleri, yıl boyunca elde edecekleri 158 bin TL'ye kadar kira geliri için yüzde 15, 158.000 TL – 330.000 TL arası için yüzde 20 ve 330.000 TL – 800.000 TL arası için yüzde 27 oranında gelir vergisi ödemekte.

Değişiklikle birlikte, yılda toplam 158 bin TL'ye kadar kira geliri elde eden vatandaşlar, ödedikleri vergiye ek olarak 7 bin 50 TL daha fazla vergi ödemesi gerçekleştirecek.



Yıllık kira geliri 158 bin ila 330 bin TL arasında kalan ev sahipleri 9 bin 400 TL, 330 bin TL ila 800 bin TL arasında kalan ev sahipleri ise 12 bin 690 TL daha fazla gelir vergisi vermek zorunda kalacak.



EMEKLİ, DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR İSTİSNA TUTULACAK



Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için mevcut 47 bin liralık istisna tutarı aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.





