Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve geçen yıl kiralık ilanları için başlatılan "doğrulanmış ilan" dönemi, kapsamını genişleterek satılık konut ve arsaları da içine alıyor. 1 Şubat’ta üç ilde pilot olarak başlatılan uygulama, 15 Şubat sabahı itibarıyla tüm Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek.

YÜZDE 20 ORANINDA AZALMA BEKLENİYOR

Düzenlemenin piyasadaki etkilerini değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mevcut ilan sitelerinde yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor. Bu sistemle birlikte mükerrer, sahte ve manipülatif ilanlarda yüzde 20’lik bir düşüş öngörüyoruz. Artık her önüne gelen, sahibi olmadığı mülkün ilanını internete koyamayacak."

İLAN VERME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

15 Şubat’tan itibaren ilan vermek isteyen mülk sahipleri ve emlak işletmeleri şu adımları izlemek zorunda kalacak:

e-Devlet Onayı: Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden "Web Tapu" sistemine giriş yapacak.

Yetki Tanımlama: "Yetki İşlemleri" ekranından, ilanı kendisi verecekse onaylayacak; emlakçı üzerinden verecekse ilgili emlak işletmesine satış yetkisi tanımlayacak.

İlan Portalları Denetimi: İlan siteleri, sisteme girilen her ilanın tapu kayıtlarıyla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol edecek. Doğrulanmayan ilanlar "onaysız" sayılarak yayına alınmayacak.

Sistem, aynı evin farklı emlakçılar tarafından farklı fiyatlarla paylaşılmasını ve piyasayı suni olarak yükselten "hayali" ilanları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu adımın konut fiyatlarında bir miktar geri çekilme veya duraklama yaratarak gerçek piyasa değerlerinin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.