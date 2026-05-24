Kentsel dönüşüm, devasa viyadükler ve hızla akan bir trafik... Çin’in Guangzhou kentinde tüm bu modernite kuşatmasının tam kalbinde, zamanın durduğu küçük bir yapı yükseliyor. Haizhuyong Köprüsü'nün tam ortasında, asfalt denizinin içinde bir ada gibi duran bu ev, sadece bir mülkiyet mücadelesi değil, aynı zamanda bireysel bir direnişin simgesi haline geldi.

Çin literatüründe bu tür yapılar için kullanılan "Dingzihu" yani "Çivi Ev" terimi, çevresindeki tüm yapılar yıkılmasına rağmen yerinden sökülemeyen evleri tanımlıyor. Tıpkı tahtaya çakılmış ve çıkarılamayan inatçı bir çivi gibi, bu evler de dev projelerin rotasını değiştirecek kadar güçlü bir duruş sergiliyor.

OTOYOLA 40 METREKARELİK DİRENİŞ

Guangzhou’daki bu meşhur evin sahibi Bayan Liang, hükümetle yıllarca süren pazarlıklarda geri adım atmadı. Haber kaynaklarına göre kendisine sunulan alternatif konut tekliflerini (bazılarının bir morga yakın olması gibi nedenlerle) reddeden Liang, mülkiyet hakkını sonuna kadar savundu. Sonuç mu? Mühendisler pes etti ve otoyol projesini evin etrafından geçirmek zorunda kaldı.

-Evin Büyüklüğü: Yaklaşık 40 metrekare.

-Konum: Haizhuyong Köprüsü, Guangzhou, Çin.

-Durum: Dört şeritli otoyolun iki kolu arasında, çukurda kalan bir "ada ev".

Dışarıdan bakıldığında gürültülü, egzoz dumanı altında ve klostrofobik görünen bu yaşam alanı için Bayan Liang oldukça şaşırtıcı bir savunma yapıyor. Kendisine acıyan gözlerle bakanlara inat, evinin yeni halini "sessiz, özgür ve rahat" olarak tanımlıyor. Kamuoyunun ne düşündüğünü önemsemeyen Liang, kendi mikro dünyasında yaşamaya devam ediyor.

MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ YOLU İKİYE BÖLMEK OLDU

Yetkililer proje takvimini aksatmamak adına radikal bir karara imza attı. Köprü tasarımı revize edilerek evin bulunduğu nokta bir boşluk olarak bırakıldı. 2020 yılında açılan köprü, bugün üzerinden geçen binlerce sürücü için bir "modern sanat galerisi" veya "sosyal mesaj" niteliğinde. Mühendisler, yapının güvenliği için evin çevresinde özel güçlendirme çalışmaları yaparak trafiğin ev sakinini doğrudan etkilememesini sağladı.

Bu ev sadece mimari bir hata veya inat hikayesi değil; mülkiyet hakları ile toplumsal kalkınma arasındaki o ince çizginin somut bir kanıtı. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan fotoğraflar, "Birey mi daha güçlüdür, hükümet mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıyor.